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Live-action Netflix-serie van Persona in de maak

Door Bram Noteboom

De populaire JRPG-franchise Persona wordt in een nieuw jasje gestoken. Er is namelijk een live-action Netflix-serie in ontwikkeling, aldus Variety.

Netflix is de grote geldschieter in het verhaal, maar de productie wordt onder handen genomen door 21 Laps en Story Kitchen. Christopher Monfette neemt het schrijfwerk op zich en treedt daarnaast op als uitvoerend producent en showrunner. Shawn Levy, Dan Levine en Robert Atwood van 21 Laps zijn daarnaast ook aanwezig als uitvoerende producenten, samen met Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg en Timothy I. Stevenson van Story Kitchen. SEGA's Toru Nakahara dient voor de verandering ook als uitvoerend producent. Emily Feher houdt toezicht op het project namens 21 Laps, dat momenteel een algemene tv-overeenkomst heeft met Netflix. Er is verder nog niet bekend waar de serie over gaat. 21 Laps is echter wel gespecialiseerd in het maken van videogame-adaptaties en heeft naast Persona ook live-action series van Tomb Raider en Life is Strange in de maak.

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Bron: Variety
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Persona 5: Royal
Persona 5: Royal

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

Atlus

Release

31 maart 2020
XBS

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Lonk
Lonk
lvl4 Reply Goblin
4 dagen geleden om 13:22

Die games worden zo veel verkocht, ze kunnen hier met weinig risico veel winst maken lijkt me. Als het niet belabberd wordt gaan heel veel mensen kijken.

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
5 dagen geleden om 10:10

I mean, Why? Persona schopt juist tegen alle corporate en ziekmakende shit in de wereld aan en verschijnt vervolgens op Netflix😂

1
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl8 Achievement Hunter
5 dagen geleden om 09:57

Zo een heel hoop name-dropping van mensen waar ik nog nooit van heb gehoord... Overigens weet ik niet of Persona zich nou heel erg leent voor een live-action serie. Hoewel ik One Piece best vermakelijk vond, vond ik dat hele theatrale acteerwerk soms ook irritant. En hoe ga je om met het sociale aspect uit Persona, dat valt toch niet te filmen?

0
Avatar Larv
Larv
lvl3 XP Farmer
5 dagen geleden om 08:01

Een persona tv-serie, ok. Maar live-action? Dat wordt weer zo'n cringe resultaat zoals bij One Piece en ATLA...

0
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