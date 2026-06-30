Live-action Netflix-serie van Persona in de maak

De populaire JRPG-franchise Persona wordt in een nieuw jasje gestoken. Er is namelijk een live-action Netflix-serie in ontwikkeling, aldus Variety.

Netflix is de grote geldschieter in het verhaal, maar de productie wordt onder handen genomen door 21 Laps en Story Kitchen. Christopher Monfette neemt het schrijfwerk op zich en treedt daarnaast op als uitvoerend producent en showrunner. Shawn Levy, Dan Levine en Robert Atwood van 21 Laps zijn daarnaast ook aanwezig als uitvoerende producenten, samen met Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg en Timothy I. Stevenson van Story Kitchen. SEGA's Toru Nakahara dient voor de verandering ook als uitvoerend producent. Emily Feher houdt toezicht op het project namens 21 Laps, dat momenteel een algemene tv-overeenkomst heeft met Netflix. Er is verder nog niet bekend waar de serie over gaat. 21 Laps is echter wel gespecialiseerd in het maken van videogame-adaptaties en heeft naast Persona ook live-action series van Tomb Raider en Life is Strange in de maak.

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