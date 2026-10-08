Maak kennis met survivalgame Dandelion Void in demo

De verlaten ruimtes van ruimteschip Pergola wachten op je in Dandelion Void, een nieuwe survivalgame waarin je moet zien te overleven tussen overwoekerde gangen en kapotte systemen. De eerste publieke demo is nu beschikbaar op Steam en geeft alvast een kijkje in de bijzondere combinatie van survival, crafting en verkenning.

De maker van de Save Our Station mod voor de survivalgame Project Zomboid, komt met een nieuwe survivalgame Dandelion Void. Dandelion Void speelt zich af aan boord van de Pergola, een ruimteschip dat ooit was gebouwd voor een reis die meerdere generaties zou duren. Het schip had alles aan boord wat de bewoners nodig hadden. Inmiddels is daar weinig van over en zijn de ruimtes overwoekerd door planten. Je bent alleen en moet uitzoeken wat er met de Pergola is gebeurd. Daarbij trek je door de gangen op zoek naar voedsel, kleding, wapens en andere spullen die je tijdens je tocht kunt gebruiken. Overleven draait in Dandelion Void om meer dan alleen eten en drinken. Je moet ook letten op zaken als verveling, vermoeidheid, temperatuur, ongeluk en spijsvertering.

Je kunt daarom niet zomaar eindeloos door de gangen blijven lopen. Een comfortabele plek om te rusten kan een groot verschil maken. Met crafting kun je bovendien gereedschap en meubels maken van materialen die je op het schip vindt. Je kunt zelf een simpele plek bouwen om te wonen, waarbij een opgeruimde kamer en beter meubilair zorgen voor een hogere Comfort-score. Die bonus versnelt onder meer het herstel en bepaalde acties. Ook koken vormt een onderdeel van het dagelijks leven aan boord. Zo kun je maaltijden maken met de lokale ponic-tubers of voorraad uit de verlaten ruimtes gebruiken. De beschikbare spullen verschillen per situatie, waardoor je soms moet improviseren. Niet alles wat je zelf maakt is bovendien beter dan de voorwerpen die je tijdens het verkennen vindt.

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De demo van Dandelion Void is nu beschikbaar op Steam.