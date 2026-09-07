Makers van Cryptmaster komen met Bonespire op de proppen
Paul Hart en Lee Williams, het duo dat verantwoordelijk is geweest voor de ondergewaardeerde Cryptmaster, hebben via een trailer Bonespire onthuld. Wederom gaan ze de samenwerking met Akupara Games aan.
De game werd dan ook onthuld tijdens de vieringen van het tienjarige jubileum van Akupara Games. We worden in eerste instantie begroet door een bekend gezicht uit Cryptmaster, maar vergis je niet: dit is geen vervolg. Bonespire is een geheel nieuwe game, waarin je een magische toren krijgt en die moet zien om te toveren tot een waardig thuis. Er valt genoeg te doen. Denk maar aan het ontcijferen van verborden teksten, het maken van artefacten, het brouwen van magische drankjes en nog veel meer. En als klap op de vuurpijl krijg je er een gratis duiveltje bij als kamergenoot. Al kan je die ook uit het raam mieteren; het is maar net waar jij op zit te wachten.
Bonespire is in ontwikkeling voor de pc. Er is geen releasedatum bekend.
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Weer zo'n real life sim...
Alleen is het duiveltje bij mij niet slechts een kamergenoot maar ben ik er mee getrouwd.
Oef, die graphics zijn niet best. Ik denk dat ze flink op de extreme zwart-wit stijl van Cryptmaster leunden, maar nu ze die niet hebben valt de artstyle nogal door de mand.