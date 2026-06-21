Marvel Tōkon: Fighting Souls laat de character reveals even achter zich en schakelt over naar uitgebreide character guides. De eerste die aan bod komt is natuurlijk Captain America.

De aankomende fightinggame van Arc System Works heeft flink wat ogen op zich gericht. Hoog tijd dus voor wat gameplaybeelden. In de eerste character guide krijgen we een uitgebreide blik op de moveset van het braafste jongetje van de klas: Captain America. De superheld weet natuurlijk rake klappen uit te delen, maar is ook in staat om te zonen dankzij het werpen van zijn schild.

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In de aankomende 3v3-fighter van Arc System Works zien we een uitgebreid roster van zowel Marvel-helden als schurken. Ieder personage beschikt over een unieke moveset en specifieke synergieën met andere vechters. Hierdoor dien je weloverwogen een team samen te stellen zodat je optimaal gebruik kunt maken van de assistmogelijkheden.

Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc.