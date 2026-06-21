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Marvel Tōkon: Fighting Souls toont eerste character guide van Captain America

Door Rudy Wijnberg

Marvel Tōkon: Fighting Souls laat de character reveals even achter zich en schakelt over naar uitgebreide character guides. De eerste die aan bod komt is natuurlijk Captain America.

De aankomende fightinggame van Arc System Works heeft flink wat ogen op zich gericht. Hoog tijd dus voor wat gameplaybeelden. In de eerste character guide krijgen we een uitgebreide blik op de moveset van het braafste jongetje van de klas: Captain America. De superheld weet natuurlijk rake klappen uit te delen, maar is ook in staat om te zonen dankzij het werpen van zijn schild.

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In de aankomende 3v3-fighter van Arc System Works zien we een uitgebreid roster van zowel Marvel-helden als schurken. Ieder personage beschikt over een unieke moveset en specifieke synergieën met andere vechters. Hierdoor dien je weloverwogen een team samen te stellen zodat je optimaal gebruik kunt maken van de assistmogelijkheden.

Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc.

Bron: Arc System Works
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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