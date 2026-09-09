Meccha Chameleon nu spotgoedkoop op Nintendo Switch 2

Internetsensatie Meccha Chameleon is vanaf vandaag verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. In de game spelen we verstoppertje 2.0, waarin we ons personage dienen te verven om zo rondes letterlijk te overleven.

Mocht je naar streams kijken, op social media zitten of gewoon internet gebruiken, dan kan Meccha Chameleon je niet zijn ontgaan. De virale game heeft zonder gigantisch marketingbudget miljoenen spelers weten te bereiken. In de game besturen we een koddig mannetje dat dient op te gaan in de omgeving. Doe je dat niet, dan schiet het zoekende team je hoogstwaarschijnlijk binnen no-time af.

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Meccha Chameleon is vanaf vandaag verkrijgbaar voor Nintendo Switch en kent momenteel een introductiekorting van 20%. Hierdoor is de game verkrijgbaar voor een schamele €4,14.