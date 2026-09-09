Meccha Chameleon nu spotgoedkoop op Nintendo Switch 2
Internetsensatie Meccha Chameleon is vanaf vandaag verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. In de game spelen we verstoppertje 2.0, waarin we ons personage dienen te verven om zo rondes letterlijk te overleven.
Mocht je naar streams kijken, op social media zitten of gewoon internet gebruiken, dan kan Meccha Chameleon je niet zijn ontgaan. De virale game heeft zonder gigantisch marketingbudget miljoenen spelers weten te bereiken. In de game besturen we een koddig mannetje dat dient op te gaan in de omgeving. Doe je dat niet, dan schiet het zoekende team je hoogstwaarschijnlijk binnen no-time af.
Meccha Chameleon is vanaf vandaag verkrijgbaar voor Nintendo Switch en kent momenteel een introductiekorting van 20%. Hierdoor is de game verkrijgbaar voor een schamele €4,14.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dankzij de voice over uit de Direct weet ik eindelijk hoe je die titel uitspreekt
Verbaast me trouwens wel dat ze dit naar Switch 2 hebben kunnen porten. Op PC is het qua UX al echt een nachtmerrie namelijk (al mag dat de pret niet drukken)