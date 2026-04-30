Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains verschijnt 30 juni
Afgelopen maand werd aanvankelijk gedacht dat Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains een DLC voor Ubisoft's Monopoly Plus zou worden. Gisteren heeft Ubisoft de content uit de doeken gedaan en wat blijkt? Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains is een compleet nieuwe game en verschijnt op 30 juni 2026.
In Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains spelen we een klassiek potje Monopoly. Of nou ja, klassiek kunnen we het niet noemen, want de game kent aardig wat twists. Zo kunnen we in de game spelen op 22 iconische locaties en kiezen uit 28 Star Wars-personages. Ook de gameplay is flink anders; Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains spelen we namelijk in teamverband. Hierbij neemt de lightside het direct op tegen de darkside en vechten we om controle over een bepaalde locatie middels diverse minigames. De game is in zowel solo- als multiplayermodus te spelen.
Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains verschijnt op 30 juni 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van € 29,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Hmm hier heb ik wel oren naar.
Cool!
Veel leuker dan een verhalende single player X-Wing sim of een verhalende StarWars single player first person shooter.
Dit klinkt.... best wel tof eigenlijk :D