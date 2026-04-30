Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains verschijnt 30 juni

Afgelopen maand werd aanvankelijk gedacht dat Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains een DLC voor Ubisoft's Monopoly Plus zou worden. Gisteren heeft Ubisoft de content uit de doeken gedaan en wat blijkt? Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains is een compleet nieuwe game en verschijnt op 30 juni 2026.

In Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains spelen we een klassiek potje Monopoly. Of nou ja, klassiek kunnen we het niet noemen, want de game kent aardig wat twists. Zo kunnen we in de game spelen op 22 iconische locaties en kiezen uit 28 Star Wars-personages. Ook de gameplay is flink anders; Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains spelen we namelijk in teamverband. Hierbij neemt de lightside het direct op tegen de darkside en vechten we om controle over een bepaalde locatie middels diverse minigames. De game is in zowel solo- als multiplayermodus te spelen.

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Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains verschijnt op 30 juni 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van € 29,99.