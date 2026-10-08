Mysterieuze exploratiegame Prospice krijgt gratis demo
De gratis demo van Prospice: Anomalous Logistics is vanaf vandaag beschikbaar op Steam. In de game stap je achter het stuur en vervoer je mysterieuze vracht over een eiland waar niet alleen het terrein, maar ook de omgeving de nodige gevaren kent.
Prospice draait om het vervoeren van vracht over een vreemd en verlaten eiland. Je krijgt een terreinwagen tot je beschikking en moet zelf je routes bepalen. Daarbij krijg je te maken met modder, sneeuw en andere ondergronden die allemaal anders reageren op je voertuig. Ook het weer speelt een rol, want regen en onweer hebben invloed op de omstandigheden op het eiland en daarmee op het rijgedrag. De demo is tijdens de Triple-i Initiative-showcase uit de doeken gedaan en is vanaf nu voor iedereen te spelen. Wie eerder aan de Open Playtest deelnam, krijgt daarbij een flink aangepaste versie voorgeschoteld. De ontwikkelaars hebben sinds die test onder meer het rijgedrag aangepakt. De grip en weerstand van verschillende ondergronden zijn aangepast, waardoor modder en sneeuw gladder aanvoelen en harde ondergrond meer grip biedt. Ook de lier, vierwielaandrijving en handrem zijn verbeterd. Daarnaast de wereld zelf heeft een flinke update gekregen. Bestaande routes zijn aangepast en er zijn nieuwe locaties toegevoegd.
De demo is vanaf vandaag gratis beschikbaar op Steam. De volledige versie van Prospice: Anomalous Logistics staat gepland voor een later moment.
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