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The Triple-i Initiative 2026

Mysterieuze exploratiegame Prospice krijgt gratis demo

Door Claudia Tjia
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De gratis demo van Prospice: Anomalous Logistics is vanaf vandaag beschikbaar op Steam. In de game stap je achter het stuur en vervoer je mysterieuze vracht over een eiland waar niet alleen het terrein, maar ook de omgeving de nodige gevaren kent.

Prospice draait om het vervoeren van vracht over een vreemd en verlaten eiland. Je krijgt een terreinwagen tot je beschikking en moet zelf je routes bepalen. Daarbij krijg je te maken met modder, sneeuw en andere ondergronden die allemaal anders reageren op je voertuig. Ook het weer speelt een rol, want regen en onweer hebben invloed op de omstandigheden op het eiland en daarmee op het rijgedrag. De demo is tijdens de Triple-i Initiative-showcase uit de doeken gedaan en is vanaf nu voor iedereen te spelen. Wie eerder aan de Open Playtest deelnam, krijgt daarbij een flink aangepaste versie voorgeschoteld. De ontwikkelaars hebben sinds die test onder meer het rijgedrag aangepakt. De grip en weerstand van verschillende ondergronden zijn aangepast, waardoor modder en sneeuw gladder aanvoelen en harde ondergrond meer grip biedt. Ook de lier, vierwielaandrijving en handrem zijn verbeterd. Daarnaast de wereld zelf heeft een flinke update gekregen. Bestaande routes zijn aangepast en er zijn nieuwe locaties toegevoegd.

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De demo is vanaf vandaag gratis beschikbaar op Steam. De volledige versie van Prospice: Anomalous Logistics staat gepland voor een later moment.

Bron: The Triple-i Initiative
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3458 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Prospice: Anomalous Logistics
Prospice: Anomalous Logistics

Ontwikkelaar

Code Wakers

Uitgever

Forklift Interactive

Release

2027

Platforms

PC
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