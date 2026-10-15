Nieuwe gameplaybeelden SPINE getoond tijdens Galaxies Showcase

Wie een cyberpunkstad wil bevrijden, moet soms flink wat kogels en klappen uitdelen. Ontwikkelaar Nekki heeft een nieuwe trailer van SPINE getoond, waarin van deze actiegame nieuwe gameplay wordt getoond.

In SPINE speel je als Redline, een rebelse straatartieste die het opneemt tegen een regime dat wordt bestuurd door een autoritaire AI. Ze krijgt hulp van Spine, een geavanceerd gevechtsimplantaat met een eigen wil. Het verhaal speelt zich af in Tensor City, een futuristische stad die is gebouwd om de mensheid te beschermen tegen de ecologische ramp buiten de stad. Het leven wordt er bepaald door een sociale score. Die bepaalt onder meer wie werk krijgt en wie toegang heeft tot voedsel. Terwijl de rijke inwoners in de glanzende bovenstad wonen, proberen de armere bewoners in de vervallen onderstad te overleven. Wanneer een overval op de maffia misgaat en Redline haar broer verliest, begint ze samen met Spine aan een zoektocht om hem terug te krijgen. De gevechten vormen het hart van de game. SPINE combineert schietactie op korte afstand met vechtgame-elementen, ook wel Gun Fu genoemd. Je kunt kogels ontwijken, vijanden ontwapenen en hun eigen wapens tegen hen gebruiken. Ook kun je aanvallen afweren en verschillende acties aan elkaar koppelen om tegenstanders met een harde finisher uit te schakelen. De omgeving speelt daarbij een rol, want je kunt voorwerpen gebruiken en wapens van vijanden oppakken. De nieuwe trailer laat ook zien dat je Redline naar eigen smaak kunt aanpassen. Zo zien we haar onder andere in een papegaaienkostuum.

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SPINE verschijnt in de zomer van 2027 voor pc en consoles. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.