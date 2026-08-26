Sterke ruggengraat vereist in Spine - This is Gun Fu

Heb jij de ruggengraat van een banaan? Dan is Spine - This is Gun Fu misschien niets voor jou. Bekijk hier een nieuwe gameplay trailer van de lang verwachte game.

In Spine - This is Gun Fu is een wapen met de naam “Spine” jouw machtigste maatje. In deze game kruip jij in de rol van straatartiest Redline, die het wapen in haar ruggengraat heeft laten inbouwen. Zoek naar jouw gevangengenomen broer en vecht tegen het autocratische AI-regime in een duistere cyberpunkwereld. Dit alles in de stijl van zogenaamde gunfufilms à la The Matrix, Deadpool en John Wick.

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Spine - This is Gun Fu komt volgende zomer uit voor pc, PlayStation 5 en XBOX Series X/S.