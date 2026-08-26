Sterke ruggengraat vereist in Spine - This is Gun Fu
Heb jij de ruggengraat van een banaan? Dan is Spine - This is Gun Fu misschien niets voor jou. Bekijk hier een nieuwe gameplay trailer van de lang verwachte game.
In Spine - This is Gun Fu is een wapen met de naam “Spine” jouw machtigste maatje. In deze game kruip jij in de rol van straatartiest Redline, die het wapen in haar ruggengraat heeft laten inbouwen. Zoek naar jouw gevangengenomen broer en vecht tegen het autocratische AI-regime in een duistere cyberpunkwereld. Dit alles in de stijl van zogenaamde gunfufilms à la The Matrix, Deadpool en John Wick.
Spine - This is Gun Fu komt volgende zomer uit voor pc, PlayStation 5 en XBOX Series X/S.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.