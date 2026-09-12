Nintendo start kortingsactie dankzij teruggave van importtarieven

De Amerikaanse tak van Nintendo lanceert morgen, 13 september 2026, om 06:00 uur Nederlandse tijd de ‘Customer Appreciation Sale’. De digitale uitverkoop biedt kortingen tot 30% op diverse Switch-games, bundels, DLC en accessoires. Deze sale dient als bedankje aan de spelers die Nintendo hebben gesteund en is mede mogelijk gemaakt door de teruggave van Trumps omstreden importtarieven.

Strooien met korting, dat zou Nintendo wat mij betreft vaker mogen doen. De uitgever en hardwarefabrikant heeft middels een post aangekondigd dat het op 13 september de Customer Appreciation Sale start. Deze sale wordt volgens de aankondiging mede mogelijk gemaakt door niemand minder dan Donald Trump. Of tenminste, door de teruggave die Nintendo heeft gekregen na het omstreden importtarievenbeleid dat later door de Amerikaanse rechtbank als onwettig is verklaard. Zo zegt Nintendo in het bericht:

“The Customer Appreciation Sale is our way of saying thank you to Nintendo players for their continued support and is made possible in part by tariff-related refunds. While Nintendo absorbed most tariff-related costs, the refunds helped make promotions like this one possible.”

Welke producten daadwerkelijk in de sale eindigen, is vooralsnog niet bekend. Ook is het onduidelijk of de sale naar Nederland komt, maar gezien het feit dat de aankondiging van Nintendo of America komt en de verklaring eveneens te maken heeft met het Amerikaanse beleid, achten wij die kans zeer klein. Mocht je toch even willen rondneuzen in de Amerikaanse Nintendo Store, dan kan dat hier.

Nintendo's Customer Appreciation Sale loopt van 13 september 2026 om 06:00 uur Nederlandse tijd tot 27 september om 05:59 uur Nederlandse tijd.