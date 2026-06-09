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Nintendo Switch Sports Resort aangekondigd voor Switch 2 met 12 speelbare sporten

Door Rudy Wijnberg

Reis terug naar Wuhu Island in Nintendo Switch Sports Resort. Dit gloednieuwe deel in de serie die de Wii wist om te toveren tot een ware geldprinter bevat een flink aantal klassiekers, maar durft ook te innoveren. Een releasedatum is ook al bekend. Nintendo Switch Sports Resort verschijnt namelijk op 22 oktober 2026 voor Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch Sports Resort komt geleverd met twaalf games waarin we op diverse manieren gebruikmaken van de Joy-Con 2. Zo gebruiken we deze als gashendels, tennisrackets, pingpongbatjes en in muismodus als board. Mocht je hopen dat we dat met de klassieke Mii's zouden doen, dan moeten we je helaas teleurstellen. De game maakt namelijk wederom gebruik van de Sport Mates uit Nintendo Switch Sports.

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Alle twaalf de sporten zijn ook al bekendgemaakt. Zie onderstaande lijst voor een volledig overzicht:

  • Boksen
  • Tafeltennis
  • Boogschieten
  • Tennis
  • Volleybal
  • Bowlen
  • Basketbal
  • Golf
  • Duimworstelen
  • Skateboarden
  • Power Cruising (jetski)
  • Stuntvliegen

Nintendo Switch Sports Resort verschijnt op 22 oktober 2026 voor Nintendo Switch 2. Naar welke sport kijk jij het meest uit?

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Nintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports Resort

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

22 oktober 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 10:59

Dus iemand zin in digitaal duimpje worstelen? :P
€50 dan wel.

1
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 09:43

Leuke toevoeging voor de Switch 2, hopelijk is de prijs ook nog prima. Terug naar Wuhu Eiland is al leuk meegenomen

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 06:18

Leuk , maar voor 50/60 euro echt niet .

0
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 20:48

Wave Race is terug!!! ...soort van...

0
Avatar Hanswezen
Hanswezen
Gameliner
3 weken geleden om 19:18

Kan niet wachten om 60 euro uit te geven aan digitaal duimworstelen

2
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 17:36

Oww wel bowlen dat had ik even gemist in de direct. Maar geen 50 euro waard.

0
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