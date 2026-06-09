Reis terug naar Wuhu Island in Nintendo Switch Sports Resort. Dit gloednieuwe deel in de serie die de Wii wist om te toveren tot een ware geldprinter bevat een flink aantal klassiekers, maar durft ook te innoveren. Een releasedatum is ook al bekend. Nintendo Switch Sports Resort verschijnt namelijk op 22 oktober 2026 voor Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch Sports Resort komt geleverd met twaalf games waarin we op diverse manieren gebruikmaken van de Joy-Con 2. Zo gebruiken we deze als gashendels, tennisrackets, pingpongbatjes en in muismodus als board. Mocht je hopen dat we dat met de klassieke Mii's zouden doen, dan moeten we je helaas teleurstellen. De game maakt namelijk wederom gebruik van de Sport Mates uit Nintendo Switch Sports.

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Alle twaalf de sporten zijn ook al bekendgemaakt. Zie onderstaande lijst voor een volledig overzicht:



Boksen

Tafeltennis

Boogschieten

Tennis

Volleybal

Bowlen

Basketbal

Golf

Duimworstelen

Skateboarden

Power Cruising (jetski)

Stuntvliegen

Nintendo Switch Sports Resort verschijnt op 22 oktober 2026 voor Nintendo Switch 2. Naar welke sport kijk jij het meest uit?