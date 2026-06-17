Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nog geen maand na release is Luna Abyss-team ontslagen

Door Rudy Wijnberg

Het rommelt niet alleen bij Xbox, ook bij Kwalee Labs zijn de nodige offers gebracht. Zo kondigt Hollie Emery, voormalig CEO van Kwalee Labs, via LinkedIn aan dat het volledige developmentteam achter Luna Abyss, een game die afgelopen maand verscheen, is ontslagen.

Luna Abyss verscheen op 21 mei 2026 en wist in onze Luna Abyss-review vier sterren te scoren. De game is geenszins slecht, want ook op Metacritic is een lovende score van boven de 80 te vinden. Toch is het Kwalee Labs niet gelukt om de game voldoende onder de aandacht te brengen en zo de verkoopcijfers te stimuleren. Luna Abyss kende op Steam namelijk een piek van slechts 317 gelijktijdige spelers.

Luna Abyss Kwalee Labs ontslagen

Hollie Emery wijdt niet al te veel uit over de redenen achter de ontslagronde, maar betreurt het vertrek van de in totaal negen werknemers, waaronder zijzelf. Via haar bericht roept Emery dan ook op om de post te delen, zodat de getroffen werknemers spoedig elders een nieuwe functie kunnen vinden.

Luna Abyss is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent een adviesprijs van €29,99. Een aankoop zal echter geen verschil meer maken voor het team achter de game; de werknemers van Kwalee Labs zijn immers al op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat het rommelt in de developmenthoek is inmiddels een understatement. Zo gaat het gerucht dat Microsoft in juli start met een grote ontslagronde en liggen zelfs Xbox Game Studios Ninja Theory, Compulsion Games en Double Fine op het hakblok.

Bron: Hollie Emery
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Luna Abyss
Luna Abyss

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Kwalee Labs

Uitgever

Kwalee

Release

21 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 11:48

Het is een groot onderdeel van onze levens dat gamen, de industrie groeit en het gaat alle kanten op
Maar een ding kunnen we denk ik nu wel zeker zeggen na de laatste 5 jaar: er zijn gewoon teveel games en het is een gestructureerde markt geworden. Goed zijn is niet meer "goed genoeg"
Het slaat nergens op, dit jaar alleen al moet ik 3-4 uitstekende titels gewoon laten liggen en ik ben een volwassen man die thuis werkt zonder kinderen haha (!!)
Ik werkte zelf in de game industrie een poosje geleden, ben blij dat ik ben overgestapt naar klassieke IT/business

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord