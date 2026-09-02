Ontdek de sauna der nachtmerries in Springs, Eternal

Ontwikkelaar Fullbright (Gone Home) gaat de samenwerking aan met Serenity Forge (Slay the Princess, Doki Doki Literature Club) om Eternal, Springs uit te brengen. Dit wordt bekendgemaakt met een sfeervolle trailer.

Eternal, Springs is nou precies wat je onheilspellend zou noemen. De propositie windt er geen doekjes om: verken midden in de nacht een mysterieuze warmwaterbron en ontmoet de andere verdwaalde zielen die zich tot deze plek aangetrokken voelen. De vragen stromen dan ook snel binnen. Waarom zouden we dat doen? Wie zijn deze zielen? En welk verhaal schuilt daadwerkelijk achter deze lo-fi first-person psychologische horrorgame? De antwoorden laten niet lang meer op zich wachten.

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Springs, Eternal is beschikbaar in november 2026 voor de pc.