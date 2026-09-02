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gamescom 2026

Ontdek de sauna der nachtmerries in Springs, Eternal

Door Bram Noteboom
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Ontwikkelaar Fullbright (Gone Home) gaat de samenwerking aan met Serenity Forge (Slay the Princess, Doki Doki Literature Club) om Eternal, Springs uit te brengen. Dit wordt bekendgemaakt met een sfeervolle trailer.

Eternal, Springs is nou precies wat je onheilspellend zou noemen. De propositie windt er geen doekjes om: verken midden in de nacht een mysterieuze warmwaterbron en ontmoet de andere verdwaalde zielen die zich tot deze plek aangetrokken voelen. De vragen stromen dan ook snel binnen. Waarom zouden we dat doen? Wie zijn deze zielen? En welk verhaal schuilt daadwerkelijk achter deze lo-fi first-person psychologische horrorgame? De antwoorden laten niet lang meer op zich wachten.

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Springs, Eternal is beschikbaar in november 2026 voor de pc.

Bron: Serenity Forge
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5393 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Springs, Eternal
Springs, Eternal

Ontwikkelaar

Fullbright

Uitgever

Serenity Forge

Release

November 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
14 minuten geleden

The Rock houdt het voorlopig nog even bij Alan Wake II, RE9, Silent Hill 2 + Townfall die nog op het horrorlijstje staan 😅

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