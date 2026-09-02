Ontdek de sauna der nachtmerries in Springs, Eternal
Ontwikkelaar Fullbright (Gone Home) gaat de samenwerking aan met Serenity Forge (Slay the Princess, Doki Doki Literature Club) om Eternal, Springs uit te brengen. Dit wordt bekendgemaakt met een sfeervolle trailer.
Eternal, Springs is nou precies wat je onheilspellend zou noemen. De propositie windt er geen doekjes om: verken midden in de nacht een mysterieuze warmwaterbron en ontmoet de andere verdwaalde zielen die zich tot deze plek aangetrokken voelen. De vragen stromen dan ook snel binnen. Waarom zouden we dat doen? Wie zijn deze zielen? En welk verhaal schuilt daadwerkelijk achter deze lo-fi first-person psychologische horrorgame? De antwoorden laten niet lang meer op zich wachten.
Springs, Eternal is beschikbaar in november 2026 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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