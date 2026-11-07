Ontwikkelaar Metaphor: ReFantazio komt morgen met nieuws

Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat Metaphor: ReFantazio uitkwam en de JRPG werd door het gamende publiek behoorlijk bejubeld. Toch heeft ontwikkelaar Atlus vervolgens niet al te veel energie gestoken in het uitbreiden van dat universum, maar daar zou morgen wel eens verandering in kunnen komen.

Het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Metaphor: ReFantazio, Studio Zero, heeft namelijk online op X een post gedeeld waarin wordt aangegeven dat er morgen nieuws naar buiten wordt gebracht. De teaser verraadt nog niet al te veel, maar er is wel een afbeelding van Metaphor: ReFantazio te zien. Fans hopen nu heel hard dat het gaat om een uitbreiding van het verhaal in de vorm van een dlc. Want hoewel er in de tussentijd wel een aantal dlc pakketten zijn verschenen, wisten die geen extra verhaallijn te bieden. Claudia was destijds in haar Metaphor: ReFantazio review ook ontzettend lovend over de JRPG van Atlus.

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