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Ontwikkelaar Metaphor: ReFantazio komt morgen met nieuws

Door Patrick Lamers
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Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat Metaphor: ReFantazio uitkwam en de JRPG werd door het gamende publiek behoorlijk bejubeld. Toch heeft ontwikkelaar Atlus vervolgens niet al te veel energie gestoken in het uitbreiden van dat universum, maar daar zou morgen wel eens verandering in kunnen komen.

Het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Metaphor: ReFantazio, Studio Zero, heeft namelijk online op X een post gedeeld waarin wordt aangegeven dat er morgen nieuws naar buiten wordt gebracht. De teaser verraadt nog niet al te veel, maar er is wel een afbeelding van Metaphor: ReFantazio te zien. Fans hopen nu heel hard dat het gaat om een uitbreiding van het verhaal in de vorm van een dlc. Want hoewel er in de tussentijd wel een aantal dlc pakketten zijn verschenen, wisten die geen extra verhaallijn te bieden. Claudia was destijds in haar Metaphor: ReFantazio review ook ontzettend lovend over de JRPG van Atlus.

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Welk nieuws hoop jij te horen vanuit Studio Zero met betrekking tot Metaphor: ReFantazio.

Bron: Studio Zero
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3100 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Ik heb liever een nieuwe game. DLC zo lang nadat ik klaar ben met een game heb ik nooit echt zin in. Maar mocht ik 'm ooit opnieuw spelen (wat ik zeker niet uitsluit) neem ik een eventuele DLC wel mee natuurlijk.

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