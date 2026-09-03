Ontwikkeling The Witcher Remake ligt stil

Zat je vol smart te wachten op The Witcher Remake? Wees dan bewust van het feit dat de ontwikkeling voorlopig stilstaat. Dit laat CD Projekt Red weten in een globale update.

CD Projekt Red heeft de ontwikkeling van The Witcher Remake, die oorspronkelijk werd aangekondigd in 2022, uitbesteed aan een andere Poolse dev, namelijk Fool's Theory. Je kent ze misschien wel via The Thaumaturge, maar deze gamemaker werkt ook aan The Witcher III-DLC, genaamd Songs of the Past. Volgens CD Projekt Red wordt daar nu op gefocust, waardoor er geen ruimte is om stappen te maken binnen de ontwikkeling van The Witcher Remake. Er wordt pas weer aan dit project gewerkt, wanneer The Witcher III: Songs of the Past is uitgebracht. Hierdoor kan het dus zomaar een paar jaar duren, voordat we concrete beelden van de aanstaande heruitgave te zien krijgen; zeker met The Witcher IV in de mix die een releasewindow van 2028 voor ogen heeft.

Wat hoop jij te zien van The Witcher Remake? Laat het ons gerust weten.