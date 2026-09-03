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gamescom 2026

Ontwikkeling The Witcher Remake ligt stil

Door Bram Noteboom
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Zat je vol smart te wachten op The Witcher Remake? Wees dan bewust van het feit dat de ontwikkeling voorlopig stilstaat. Dit laat CD Projekt Red weten in een globale update.

CD Projekt Red heeft de ontwikkeling van The Witcher Remake, die oorspronkelijk werd aangekondigd in 2022, uitbesteed aan een andere Poolse dev, namelijk Fool's Theory. Je kent ze misschien wel via The Thaumaturge, maar deze gamemaker werkt ook aan The Witcher III-DLC, genaamd Songs of the Past. Volgens CD Projekt Red wordt daar nu op gefocust, waardoor er geen ruimte is om stappen te maken binnen de ontwikkeling van The Witcher Remake. Er wordt pas weer aan dit project gewerkt, wanneer The Witcher III: Songs of the Past is uitgebracht. Hierdoor kan het dus zomaar een paar jaar duren, voordat we concrete beelden van de aanstaande heruitgave te zien krijgen; zeker met The Witcher IV in de mix die een releasewindow van 2028 voor ogen heeft.

The Witcher Remake uitgesteld ontwikkeling stopgezet

Wat hoop jij te zien van The Witcher Remake? Laat het ons gerust weten.

Bron: Gamespot
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Witcher
The Witcher

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

Atari

Release

26 oktober 2007

Platforms

PC
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Reacties
Avatar dvd111
dvd111
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 minuten geleden

Deel 1 heb ik nog nooit gespeeld, dus van mij mag die z.s.m. komen....

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
51 minuten geleden

Zonde, maar ze hebben het aardig druk bij het rode cd project.

0
Avatar MissMeNL
MissMeNL
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Heel jammer. Het heeft het namelijk echt nodig.

0
Avatar Reb3nga
Reb3nga
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Oh well, we gaan weer allemaal volle bak aan de slag met deel 3 toch?

0
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Prima. Vind het persoonlijk belangrijker om witcher 3 dlc / witcher 4 te hebben, dan een remake van witcher 1.

Heb toevallig vorig jaar nog witcher 1 gespeeld. Zeker verouderd, maar niet onmogelijk om te spelen vond ik xD

2
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