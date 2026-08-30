Nieuwe The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past gameplay

Willen jullie een fractie van The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past-gameplay zien? Bekijk dan nu onderstaande showcase-supercut, waarin je een deel van de behind-closed-doors-presentatie meekrijgt.

Naast de release van The Witcher 3: Wild Hunt Remastered komende maand, komt ook de uitbreiding Songs of the Past in 2027 te verschijnen. In de nieuwe DLC reist Geralt af naar Letten, een vrolijke plek met een duister geheim. De beelden zijn al uitvoerig besproken in onze The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past-hands-off-preview, maar het is altijd fijn om daar daadwerkelijke beelden van te krijgen.

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The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past verschijnt in 2027 als betaalde uitbreiding voor de base game.