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gamescom 2026

Nieuwe The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past gameplay

Door Rudy Wijnberg
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Willen jullie een fractie van The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past-gameplay zien? Bekijk dan nu onderstaande showcase-supercut, waarin je een deel van de behind-closed-doors-presentatie meekrijgt.

Naast de release van The Witcher 3: Wild Hunt Remastered komende maand, komt ook de uitbreiding Songs of the Past in 2027 te verschijnen. In de nieuwe DLC reist Geralt af naar Letten, een vrolijke plek met een duister geheim. De beelden zijn al uitvoerig besproken in onze The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past-hands-off-preview, maar het is altijd fijn om daar daadwerkelijke beelden van te krijgen.

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The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past verschijnt in 2027 als betaalde uitbreiding voor de base game.

Bron: CD Projekt Red
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2461 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past
The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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