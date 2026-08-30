Nieuwe The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past gameplay
Willen jullie een fractie van The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past-gameplay zien? Bekijk dan nu onderstaande showcase-supercut, waarin je een deel van de behind-closed-doors-presentatie meekrijgt.
Naast de release van The Witcher 3: Wild Hunt Remastered komende maand, komt ook de uitbreiding Songs of the Past in 2027 te verschijnen. In de nieuwe DLC reist Geralt af naar Letten, een vrolijke plek met een duister geheim. De beelden zijn al uitvoerig besproken in onze The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past-hands-off-preview, maar het is altijd fijn om daar daadwerkelijke beelden van te krijgen.
The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past verschijnt in 2027 als betaalde uitbreiding voor de base game.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Preview: Hands-off met The Witcher III: Wild Hunt - Songs of the Past
Rudy schoof aan bij CD Projekt Red voor een hands-off sessie van The Witcher III: Wild Hunt Remastered en de Songs of the Past-DLC. lees nu de preview!28 reacties
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Bekijk nu eerste beelden van The Witcher 3: Songs of the Past
Bekijk nu beelden van The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past. De DLC verschijnt in 2027 en kent een volledig nieuw verhaal in een nieuwe wereld.9 reacties
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