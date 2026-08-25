Bekijk nu eerste beelden van The Witcher 3: Songs of the Past

Na het waanzinnige nieuws dat The Witcher 3: Wild Hunt Remastered in september verschijnt, had CD Projekt Red nog meer meegenomen naar gamescom Opening Night Live 2026. We kunnen namelijk kijken naar de allereerste beelden van The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past.

De Witte Wolf reist voor een nieuw avontuur af naar het vredige rijk van Letten. Dit ogenschijnlijk rustige oord bewaakt diepe, duistere geheimen. Uiteraard staat Geralt paraat om deze geheimen tot op het bot bloot te leggen. Dat doen we met een compleet nieuw wapen, waarmee Geralt vijanden op afstand kan belagen door ze met een ijzeren ketting vast te grijpen.

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Mocht je The Witcher 3, de Blood and Wine- en Hearts of Stone-DLC nog niet gespeeld hebben, dan krijg je op 29 september 2026 een herkansing. The Witcher 3: Wild Hunt komt namelijk samen met de twee DLC's te verschijnen in een remastered-versie. En het mooiste? Deze update en de daarbij horende DLC zijn volledig gratis voor iedereen die de base game bezit!

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.