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gamescom 2026

The Witcher III Wild Hunt krijgt in september gratis remake

Door Rudy Wijnberg
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We wisten dat CD Projekt Red met iets van The Witcher III: Wild Hunt naar Keulen zou komen, maar weinig mensen zagen een The Witcher 3: Wild Hunt Remaster aankomen. En wellicht nog spraakmakender? De remaster komt beschikbaar als gratis update voor iedereen die de base game in bezit heeft.

Op 29 september 2026 verschijnt The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Deze nieuwe editie van de bijzonder populaire game bevat verbeterde visuals, gameplay, verbeteringen en meer. Daarnaast krijgt iedereen die de base game bezit gratis toegang tot de Hearts of Stone- en Blood and Wine-uitbreidingen.

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The Witcher 3: Wild Hunt Remastered verschijnt op 29 september 2026 als gratis update voor iedereen die de base game op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 of pc bezit.

Bron: CD Projekt Red
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2441 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Rero
Rero
lvl4 Reply Goblin
3 minuten geleden

Er staat remake, maar het is een remaster. Dat is natuurlijk wel een verschil....

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
4 minuten geleden

Man man man wat een toppers daar bij CD Projekt. Was een heerlijke afsluiter van de show vond de rest niet zo veel aan dus dit maakte het wel meer dan goed.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
8 minuten geleden

Huh, we hebben toch al een Ps5 versie gehad en was toch al een remaster maar krijgen nu dus een remake?

0
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
16 minuten geleden

Opmerkelijk: ook voor Blizzards battle.net. Voor het eerst dat een non-activision-blizzard/microsoft game aan battle.net wordt toegevoegd.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
20 minuten geleden

Man dit is toch gewoon fucking sexy. Ik moet de tweede dlc nog uitspelen. Dus daar wacht ik mooi mee tot eind september.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
26 minuten geleden

Gaan we weer september is al zo druk haha!
Dan maar een 3e keer.

1
Avatar GroteSmurf
GroteSmurf
lvl7 Checkpoint Jeugd
30 minuten geleden bewerkt

Wat een vette actie! Wilde vandaag beginnen aan deze game door de serie. Dat wordt dus wachten..

0
Avatar Granite
Granite
lvl2 Journey Awaits!
32 minuten geleden

Kon helaas nooit in de game komen vanwege de merkbare ouderdom, ik ga het nog een keer wagen op de switch 2 wanneer deze uitkomt. Hopelijk is ie nu wel speelbaar voor mij.

0
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