Overwin een vervloekt bordspel in Invokyr

Ludogram heeft goed naar Jumanji gekeken en weet er een vergelijkbare horrorgame uit te pompen. Check hier de releasedatum-trailer van Invokyr.

Tot en met vijf spelers kunnen zichzelf verliezen in de wonderlijke wereld van Invokyr. Dit vervloekte bordspel wordt beheerd door de zogeheten Gamemaster. Je moet samen met je vrienden een plan opstellen en deze dictator zien te verslaan; alleen dan verdien je jouw vrijheid terug. Verwacht talloze uitdagingen in deze escape room-achtige titel, waarin monsters, valstrikken en illusies grote rollen vertolken. Wanneer je weet te overleven, verdien je speciale beloningen. Je zou bijna nog één potje opstarten, puur om te zien wat je ditmaal te wachten staat. Hopelijk krijg je jouw vrienden zover.

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Invokyr is beschikbaar vanaf 5 oktober 2026 via Steam Early Access.