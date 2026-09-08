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gamescom 2026

Overwin een vervloekt bordspel in Invokyr

Door Bram Noteboom
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Ludogram heeft goed naar Jumanji gekeken en weet er een vergelijkbare horrorgame uit te pompen. Check hier de releasedatum-trailer van Invokyr.

Tot en met vijf spelers kunnen zichzelf verliezen in de wonderlijke wereld van Invokyr. Dit vervloekte bordspel wordt beheerd door de zogeheten Gamemaster. Je moet samen met je vrienden een plan opstellen en deze dictator zien te verslaan; alleen dan verdien je jouw vrijheid terug. Verwacht talloze uitdagingen in deze escape room-achtige titel, waarin monsters, valstrikken en illusies grote rollen vertolken. Wanneer je weet te overleven, verdien je speciale beloningen. Je zou bijna nog één potje opstarten, puur om te zien wat je ditmaal te wachten staat. Hopelijk krijg je jouw vrienden zover.

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Invokyr is beschikbaar vanaf 5 oktober 2026 via Steam Early Access.

Bron: Ludogram
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5435 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Invokyr
Invokyr

Ontwikkelaar

Ludogram

Uitgever

Ludogram

Release

5 oktober 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Dit is voor the Rock een eitje.

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Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
5 uur geleden

Ik ben hier niet zo in thuis, maar weet iemand waarom deze game — en dat zie ik ook bij veel andere games — allleen op de pc uitkomt, en niet ook naar de consoles komt?

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