PARCO GAMES toont nieuwe beelden van psychologische horror DEPERSON
In een land waar gehoorzaamheid het verschil maakt tussen leven en dood, probeert Aaron zijn verloren herinneringen terug te vinden. Uitgever PARCO GAMES heeft een nieuwe trailer van DEPERSON getoond, met nooit eerder vertoonde beelden uit een aankomend hoofdstuk.
DEPERSON is een psychologische horrorgame van ontwikkelaar Error Thing. Het verhaal speelt zich af in Indrija, een land waar de macht bij een autoritair regime ligt. Je volgt Aaron terwijl hij door een vreemde, vervormde wereld dwaalt. Hij probeert te achterhalen wie hij is en wat er met zijn herinneringen is gebeurd. Tijdens zijn zoektocht moet hij puzzels oplossen en lastige keuzes maken. Ook stuit hij op waarheden over zichzelf die hij liever niet onder ogen ziet. Naarmate het verhaal vordert, wordt het steeds moeilijker om te bepalen wat echt is en wat slechts een illusie blijkt te zijn. De nieuwe trailer geeft een voorproefje van een hoofdstuk dat nog niet eerder is getoond. De beelden passen bij de creepy sfeer van de game, waarin de wereld om Aaron heen steeds minder betrouwbaar lijkt. Je moet de omgeving onderzoeken, aanwijzingen vinden en keuzes maken die helpen om het verhaal te ontrafelen. Daarbij staat niet alleen de zoektocht naar zijn verleden centraal, maar ook de vraag wie Aaron werkelijk is.
DEPERSON verschijnt voor pc via Steam. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.
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