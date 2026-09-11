Peter Cullen laatste keer te horen in Optimus Prime: Awakening

Op 17 september verschijnt The Transformers: The Movie in de bioscoop. In de remaster van de klassieke film horen we natuurlijk wijlen Peter Cullen als Optimus Prime en Frank Welker als Megatron en Soundwave. De film bevat echter een nieuw segment dat enkel in de bioscoop te zien is, in de vorm van Optimus Prime: Awakening, het allerlaatste werk van Peter Cullen.

Het blijft surreëel om te bedenken dat de iconische stem van Optimus Prime na de release van The Transformers: The Movie niet langer in een nieuwe vorm te horen is. Als een soort vaarwel kunnen we echter nog eenmaal genieten van Cullens stem in een twaalf minuten durende short: Optimus Prime: Awakening. Deze short maakt deel uit van de bioscooprelease van de veertig jaar oude film, die vanaf 17 september te zien is.

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Helaas is de kans dat wij de film in de bioscoop kunnen zien bijzonder klein. Vooralsnog lijkt het er namelijk op dat de dichtstbijzijnde vertoning in Duitsland of Frankrijk is. Duitsers en Fransen kennende, gaat het daarbij om een dub en krijgen we de iconische vertolkingen dan ook niet te horen.