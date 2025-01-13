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Pokémon TCG krijgt nieuwe Scarlet en Violet uitbreiding

Door Patrick Lamers
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The Pokémon Company komt later dit jaar met een nieuwe uitbreiding voor de Pokémon Trading Card game op de proppen. Deze uitbreiding brengt de Pokémon met trainer kaarten weer terug in het kaartspel.

Eerder werden al kaarten geïntroduceerd waar de Pokémon met hun trainer op te zien waren en dat was in de Gym Heroes uitbreiding. Nu gebeurt dat dus opnieuw met de komst van de Scarlet & Violet Journey Together uitbreiding. Deze kaarten tonen de speciale band die Pokémon met hun trainer hebben. Deze nieuwe uitbreiding bevat weer een hoop unieke artwork van uiteenlopende trainers, Pokémonkaarten die onder meer met deze set worden uitgegeven zijn: Zoroark ex met N, Clefairy ex met Lillie, Bellibolt ex met Iono en Xacian ex met Hop. De nieuwe Journey Together uitbreiding voor de Pokémon Trading Card Game komt te verschijnen in maart van dit jaar, maar als je niet zolang kunt wachten dan kun je er wellicht al eerder mee aan de slag als je meedoet aan een van de vele try-outtoernooien. Link naar deze toernooien vind je in de bronvermelding op deze pagina.

Pokemon Trading Card Game Scarlet Violet Journey Together

De nieuwste Pokémon Trading Card Game uitbreiding Scarlet & Violet Jounrey Together is vanaf 28 maart 2025 beschikbaar bij alle deelnemende winkels.

Bron: The Pokémon Company
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 185 reviews 2915 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Pokémon TCG

Ontwikkelaar

The Pokémon Company International

Uitgever

The Pokémon Company

Release

-

Platforms

TCG
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