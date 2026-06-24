Poncle toont Vampire Crawlers roadmap tjokvol nieuwe content

Vampire Crawlers, de Vampire Survivors spin-off, heeft vandaag een nieuwe update ontvangen die verschillende quality-of-life verbeteringen toevoegt en spelers eindelijk de mogelijkheid geeft om de game direct af te sluiten. Ontwikkelaars poncle en Nosebleed hebben daarnaast een uitgebreide roadmap gedeeld met hun plannen voor de rest van 2026.

Quality-of-Life-verbeteringen

De nieuwe 1.5-update richt zich vooral op gebruiksgemak. Zo is de instellingenknop voortaan altijd zichtbaar, kunnen kaarten op kleur of mana-kosten worden gesorteerd en is er een vernieuwd deck-overzicht waarin alle kaarten in één scherm te bekijken zijn. Ook de Jeweller-interface is aangepast, waardoor het duidelijker wordt welke gems uit bepaalde kisten kunnen verschijnen. Spelers die de game hebben uitgespeeld krijgen bovendien toegang tot een nieuwe teaserlocatie waarmee Endless Mode wordt vrijgespeeld. In deze gamemodus kunnen avonturiers na het voltooien van een dungeon verder graven voor sterkere vijanden en grotere uitdagingen. Om de moeilijkheid hoog te houden is de Jeweller hier uitgeschakeld, waardoor spelers meer afhankelijk zijn van willekeurige drops en hun eigen deckopbouw.

Naast de nieuwe functies bevat de update een lange lijst met bugfixes en balansaanpassingen. Zo zijn problemen met crashes, vastlopende interfaces en foutieve vaardigheden opgelost. Ook zijn verschillende gem-systemen aangepast om de zeldzaamheid van vondsten logischer te maken. Verder laat de game nu beter zien welke kaarten kunnen evolueren en worden eerder verborgen statistieken zichtbaar zodra ze relevant zijn.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Een roadmap voor 2026

Voor de rest van 2026 kiest het team voor een nieuwe aanpak. Elke grote update zal een nieuwe Challenge Stage toevoegen met een unieke spelregel. Zodra spelers zo'n uitdaging voltooien, kunnen zij die spelregel naar wens in andere levels activeren of uitschakelen. De eerstvolgende update introduceert een beperkte handgrootte en een discard-systeem, twee bekende elementen uit kaartgames. Volgens de ontwikkelaars moet deze aanpak ervoor zorgen dat ervaren spelers nieuwe manieren krijgen om zichzelf uit te dagen, terwijl nieuwere spelers de basiservaring kunnen blijven spelen.

De ontwikkelaars gaven ook alvast een klein voorproefje van 2027. Dan wil het de focus verleggen naar een nieuw systeem genaamd de Astral Stair, al zijn daar nog weinig details over bekendgemaakt. Daarnaast zijn Steam Community Items nu beschikbaar en werkt het team aan de uitrol van de update op consoles. Voor Nintendo Switch 2 staat onder meer ondersteuning voor 1080p in handheldmodus, 4K in docked modus en verbeterde muisbesturing op de planning.

Vampire Crawlers is nu te spelen op pc, PlayStation-consoles, Xbox Series en Nintendo Switch-consoles. Lees hier in onze Vampire Crawlers review hoe wij de game hebben ervaren.