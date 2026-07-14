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Vampire Crawlers krijgt Endless-modus en meer in 1.5 update

Door Claudia Tjia
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Vampire Crawlers heeft een nieuwe gratis update ontvangen die vooral draait om gebruiksgemak en nieuwe speelmogelijkheden. Versie 1.5 introduceert onder meer Endless Mode, een vernieuwd deckoverzicht en een groot aantal aanpassingen aan de interface.

Eindeloos crawlen

Twee weken geleden kregen we in de Vampire Crawlers roadmap al te zien dat er een gratis update met Quality-of-Life-verbeteringen aan zat te komen. De grootste toevoeging is Endless Mode, die beschikbaar komt nadat spelers de game hebben uitgespeeld. Op de wereldkaart verschijnt daarna een nieuw gebied waar een Relic te vinden is. Zodra deze is vrijgespeeld, kun je in eerder voltooide dungeons eindeloos blijven afdalen nadat de normale verdiepingen zijn afgerond. De vijanden worden steeds sterker en de Jeweller is uitgeschakeld, waardoor je volledig afhankelijk bent van de willekeurige beloningen tijdens een run. Daarmee richt deze modus zich op spelers die hun builds zo ver mogelijk willen testen.

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Een verbeterde interface en meer

Update 1.5 brengt ook veel verbeteringen aan de interface. Er is nu één overzicht waarin alle kaarten tegelijk zichtbaar zijn, inclusief de kaarten in je deck, hand en discard-stapel. Daarnaast kun je kaarten sorteren op kleur of mana-kosten en sneller door categorieën navigeren. De Jeweller laat voortaan zien uit welke kisten bepaalde edelstenen kunnen komen en het systeem achter de zeldzaamheid van gems is aangepast zodat de verdeling beter aansluit op de verwachtingen van spelers. Ook zijn tooltips uitgebreider in te stellen en is het menu aangepast, zodat belangrijke functies sneller bereikbaar zijn. Verder bevat de update een lange lijst met bugfixes en kleine verbeteringen.

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Vampire Crawlers, inclusief de 1.5 update, is momenteel beschikbaar op pc, PlayStation 4 en 5, Xbox Series, en Nintendo Switch 1 en 2. Lees hier onze Vampire Crawlers review

Bron: Poncle
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 206 reviews 3389 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Vampire Crawlers
Vampire Crawlers

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

poncle

Uitgever

poncle

Release

21 april 2026

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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