PS VR2-exclusive CleanSheet Soccer 2 verschijnt net voor de start van het WK 2026
Het leven van een doelman is verre van glamoureus. De positie op het voetbalveld is te vergelijken met een bassist of toetsenist in een band; uiterst belangrijk, maar verre van sexy. Toch is dat de rol die je vervult in CleanSheet Soccer 2, een exclusieve PS VR2-voetbalgame die je in de handschoenen van een keeper plaatst.
CleanSheet Soccer 2 is vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar voor PS VR2. In de game trekken we de handschoenen aan en proberen we zoveel mogelijk ballen uit het doel te houden. We kunnen ons aansluiten bij één van de drie teams om onze carrière op gang te helpen. Als keeper kunnen we oefeningen doen, custom challenges ontwerpen en natuurlijk deelnemen aan wedstrijden om zo in de rankings te stijgen.
CleanSheet Soccer 2 is vanaf nu verkrijgbaar voor PlayStation VR2. De game kent een adviesprijs van €29,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Kan leuk zijn!
Jammer dat alle spelers een universele blanco character hebben. Mist net die extra stap om het echt vet te maken naar mijn mening!