Rengoku-event keert terug naar Rainbow Six Siege

Ubisoft brengt het tijdelijke Rengoku-event terug naar Rainbow Six Siege. Van 5 augustus tot en met 26 augustus kunnen spelers opnieuw strijden in de Floating Temple, waar een aangepaste gamemodus, nieuwe Operators en exclusieve beloningen centraal staan.

Tijdens het Rengoku-event in Rainbow Six Siege nemen de Devoted en de Possessed het opnieuw tegen elkaar op in de Floating Temple, een speciale versie van de bekende Skyscraper-map. De tijdelijke gamemodus Control the Points draait om het veroveren en vasthouden van Altars. Er zijn steeds drie actieve Altars tegelijk, gekozen uit acht mogelijke locaties. Elke twee minuten wisselen deze locaties, waardoor teams zich voortdurend moeten aanpassen en nieuwe posities moeten innemen. Respawns staan aan, waardoor de actie hoog blijft en de strijd om de punten geen moment stilvalt. Ook keren de speciale Kunai terug, waarmee spelers unieke vaardigheden kunnen inzetten om het verschil te maken. Daarnaast voegen nieuwe Ninja's zich bij het evenement, waardoor de samenstelling van de teams verder wordt uitgebreid.

Naast de tijdelijke gamemodus introduceert Ubisoft ook een nieuwe Rengoku Collection. Deze bevat tijdelijke cosmetic-bundels voor Caveira, Flores en Gridlock, met nieuwe headgear, uniforms en weapon skins. Ook verschijnt de Scaled Forces Bundle, met een universele weapon skin, een charm, een drone-skin en attachment skins. Spelers ontvangen één gratis Collection Pack door tijdens het evenement in te loggen. Extra packs zijn vrij te spelen met Renown of aan te schaffen met R6 Credits. Wie de volledige collectie voltooit, ontvangt de exclusieve geanimeerde Fortune's Quarry T-95 LSW-weapon skin voor Ying en Flores.

Er zijn ook gratis cosmetic-beloningen beschikbaar buiten de Collection. Via Twitch Drops is de Expected Feast MP5SD-weapon skin vrij te spelen door in totaal drie uur naar deelnemende Rainbow Six Siege-streams te kijken tussen 5 en 26 augustus. Daarnaast kunnen spelers de Automatic Elegance AK-74M-weapon skin verdienen door een speciale in-game uitdaging te voltooien. Tot slot is er een Rengoku Premier Pack verkrijgbaar, dat 7200 R6 Credits, een Renown Booster voor zeven dagen en directe toegang tot de Fortune's Quarry-weapon skin bevat.

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Rengoku is van 5 tot en met 26 augustus beschikbaar in Rainbow Six Siege.