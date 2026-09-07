Ruige racegame Airframe Ultra verschijnt in november 2026

Videocult, de ontwikkelaar achter de veelgeprezen Rain World-game, heeft een releasedatum voor hun nieuwste project 'Airframe Ultra' prijsgegeven. Dit hebben ze gedaan in samenwerking met Akupara Games tijdens de viering van hun tienjarig bestaan.

De releasedatum werd vrijgegeven aan de hand van een flitsende gameplaytrailer. Airframe Ultra is een ruige racegame, waarin elke crash het einde kan betekenen. Qua veiligheidsvoorschriften zijn er weinig geschreven regels te vinden, dus je moet het vooral hebben van je eigen reflexen, inzichtvermogen en wapens waarmee je de parcours opgaat. Airframe Ultra biedt spelers de kans om een legende te worden en op de baan hoef je maar met één ding rekening te houden: winnen. Maar ja, zoals je misschien wel ziet aankomen, ben jij niet de enige fanatiekeling die uit is op goud. Heb jij het in je om te domineren in Megacity West?

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Airframe Ultra is beschikbaar vanaf 5 november 2026 voor de pc.