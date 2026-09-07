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gamescom 2026

Ruige racegame Airframe Ultra verschijnt in november 2026

Door Bram Noteboom
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Videocult, de ontwikkelaar achter de veelgeprezen Rain World-game, heeft een releasedatum voor hun nieuwste project 'Airframe Ultra' prijsgegeven. Dit hebben ze gedaan in samenwerking met Akupara Games tijdens de viering van hun tienjarig bestaan.

De releasedatum werd vrijgegeven aan de hand van een flitsende gameplaytrailer. Airframe Ultra is een ruige racegame, waarin elke crash het einde kan betekenen. Qua veiligheidsvoorschriften zijn er weinig geschreven regels te vinden, dus je moet het vooral hebben van je eigen reflexen, inzichtvermogen en wapens waarmee je de parcours opgaat. Airframe Ultra biedt spelers de kans om een legende te worden en op de baan hoef je maar met één ding rekening te houden: winnen. Maar ja, zoals je misschien wel ziet aankomen, ben jij niet de enige fanatiekeling die uit is op goud. Heb jij het in je om te domineren in Megacity West?

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Airframe Ultra is beschikbaar vanaf 5 november 2026 voor de pc.

Bron: Akupara Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5427 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Airframe Ultra
Airframe Ultra

Ontwikkelaar

Videocult

Uitgever

Akupara Games

Release

5 november 2026

Platforms

PC
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