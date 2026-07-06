Shantae keert in 2027 terug met nieuwe game
Tijdens de Anime Expo in Los Angeles heeft ontwikkelaar WayForward een nieuw Shantae-avontuur aangekondigd. De serie keert in 2027 terug en kent een compleet nieuw design.
Veel heeft WayForward helaas nog niet losgelaten over de aankomende Shantae-game, maar via BlueSky licht de onafhankelijke ontwikkelaar alvast een tipje van de sluier op. Op de teaserafbeelding zien we een nieuw, moderner design van Shantae. De serie ontstond in 2002 met de release van Shantae voor de Game Boy Color. In de tussentijd zijn er meerdere remakes en mobiele versies verschenen, maar nu lijkt Shantae opnieuw een grotere comeback te maken.
In de game besturen we, no surprise here, Shantae, een halfgeest die in staat is om in andere wezens te veranderen, maar vijanden ook te lijf kan gaan met haar kenmerkende haren. Of deze 2027-versie van Shantae opnieuw een platformer wordt, moet echter nog blijken. Vooralsnog is er namelijk alleen een afbeelding gedeeld en weten we dat de game in 2027 verschijnt.
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