SiN: Reloaded krijgt brute gameplay trailer en demo

Het SiN: Reloaded-project leek er even niet te komen, maar enkele maanden geleden kondigde Nightdive Studios aan dat het de ontwikkeling van het project had overgenomen. Deze herwerkte versie van de cultklassieker SiN moet ergens dit jaar verschijnen en hier is alvast een nieuwe trailer.

Veel nieuwe SiN: Reloaded beelden te bewonderen

De trailer bevestigt alvast dat de game terug springlevend is! De trailer toont de vernieuwde visuals (je kan overigens ook gewoon voor de originele look kiezen als je dat verkiest) en de vele verbeteringen die de remaster heeft gekregen. Oh... en nog een dingetje: er is vanaf nu ook een gratis demo te spelen via Steam! Ideaal als je de game al even wil uittesten, dus download hem snel als je geïnteresseerd bent. Check de trailer waarvan sprake hier:

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SiN: Reloaded verschijnt ergens in 2026 op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Een precieze releasedatum is er nog niet.