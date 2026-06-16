SiN: Reloaded krijgt brute gameplay trailer en demo
Het SiN: Reloaded-project leek er even niet te komen, maar enkele maanden geleden kondigde Nightdive Studios aan dat het de ontwikkeling van het project had overgenomen. Deze herwerkte versie van de cultklassieker SiN moet ergens dit jaar verschijnen en hier is alvast een nieuwe trailer.
Veel nieuwe SiN: Reloaded beelden te bewonderen
De trailer bevestigt alvast dat de game terug springlevend is! De trailer toont de vernieuwde visuals (je kan overigens ook gewoon voor de originele look kiezen als je dat verkiest) en de vele verbeteringen die de remaster heeft gekregen. Oh... en nog een dingetje: er is vanaf nu ook een gratis demo te spelen via Steam! Ideaal als je de game al even wil uittesten, dus download hem snel als je geïnteresseerd bent. Check de trailer waarvan sprake hier:
SiN: Reloaded verschijnt ergens in 2026 op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Een precieze releasedatum is er nog niet.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
Ligt het nou aan mijn ogen of zie ik geen tot weinig verschil met het origineel? Ziet er toch niet uit voor hedendaagse maatstaven?
Het origineel met veel plezier gespeeld en het zelfs in mijn back to the past with artikelen besproken.
Maar deze remaster vind ik niet zo heel bijzonder.
De anime film uit 2000 is ook leuk btw.
Verschrikkelijk dit, ziet er echt niet uit. Je ziet amper verschil tussen het orgineel en de remaster. Kan me echt niet voorstellen dat iemand dit wil spelen, dan kun je nog beter het orgineel spelen voor de echte retro ervaring.
Ik vond SIN destijds erg cool. Herinner me nog die missie dat je via een helikopter een bank binnen moest vallen. Lekkere brute shooteractie was dit. Of ik dit nu nog weer zou willen spelen bijna dertig jaar later, geen idee.
Volgens mij heb ik deze wel gespeeld back in the day, kan er alleen niks meer van herinneren.