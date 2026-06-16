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SiN: Reloaded krijgt brute gameplay trailer en demo

Door Simon Verbeke

Het SiN: Reloaded-project leek er even niet te komen, maar enkele maanden geleden kondigde Nightdive Studios aan dat het de ontwikkeling van het project had overgenomen. Deze herwerkte versie van de cultklassieker SiN moet ergens dit jaar verschijnen en hier is alvast een nieuwe trailer.

Veel nieuwe SiN: Reloaded beelden te bewonderen

De trailer bevestigt alvast dat de game terug springlevend is! De trailer toont de vernieuwde visuals (je kan overigens ook gewoon voor de originele look kiezen als je dat verkiest) en de vele verbeteringen die de remaster heeft gekregen. Oh... en nog een dingetje: er is vanaf nu ook een gratis demo te spelen via Steam! Ideaal als je de game al even wil uittesten, dus download hem snel als je geïnteresseerd bent. Check de trailer waarvan sprake hier:

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SiN: Reloaded verschijnt ergens in 2026 op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Een precieze releasedatum is er nog niet.

Bron: Nightdive Studios
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot SiN Reloaded
SiN Reloaded

Ontwikkelaar

Nightdive Studios

Uitgever

Atari

Release

2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 08:39

Ligt het nou aan mijn ogen of zie ik geen tot weinig verschil met het origineel? Ziet er toch niet uit voor hedendaagse maatstaven?

1
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 23:44 bewerkt

Het origineel met veel plezier gespeeld en het zelfs in mijn back to the past with artikelen besproken.

Maar deze remaster vind ik niet zo heel bijzonder.

De anime film uit 2000 is ook leuk btw.

0
Avatar Fr3nzy
Fr3nzy
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 21:02

Verschrikkelijk dit, ziet er echt niet uit. Je ziet amper verschil tussen het orgineel en de remaster. Kan me echt niet voorstellen dat iemand dit wil spelen, dan kun je nog beter het orgineel spelen voor de echte retro ervaring.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
2 weken geleden om 20:17

Ik vond SIN destijds erg cool. Herinner me nog die missie dat je via een helikopter een bank binnen moest vallen. Lekkere brute shooteractie was dit. Of ik dit nu nog weer zou willen spelen bijna dertig jaar later, geen idee.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 18:11

Volgens mij heb ik deze wel gespeeld back in the day, kan er alleen niks meer van herinneren.

0
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