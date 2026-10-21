Speel dokter en detective in The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de populaire anime The Apothecary Diaries voor het eerst een videogame zou krijgen met subtitel 'The False Imperial Brother'. Koei Tecmo laat nu meer van de game zien in een nieuwe trailer.

The Apothecary Diaries draait om Maomao, een enorm intelligente (en schattige) apothekeres, die tegelijk ook nog eens een verdomd goede detective is. Ook in deze game zal je verschillende mysteries moeten oplossen en daarvoor moet je natuurlijk aanwijzingen verzamelen. Praat met getuigen, luister personages af, zoek naar verdachte objecten: alleen zo zal je de zaak kunnen oplossen. Terwijl verzamel je ook grondstoffen om medicijnen mee te maken. Hoe dat er allemaal uitziet in de game? Dat zie je in de onderstaande trailer!

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The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother verschijnt op 18 maart 2027 voor de PlayStation 5, Nintendo Switch 1 & 2 en pc.