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The Triple-i Initiative 2026

Speel een Russisch roulette drankspel met waifu's in Drunken Goddess Reflux

Door Claudia Tjia
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Drunken Goddess Reflux is een bijzondere game voor een heel specifiek publiek, namelijk mensen die van zuipen en van waifu's houden. De roguelike survivalgame krijgt sraks ook een demo tijdens Steam Next Fest, zodat spelers alvast kunnen ontdekken hoe lang ze het volhouden aan de bar.

De game speelt zich af in Pandemonium, een bar in de hel waar Femme Soule, de rondborstige demon van alcohol, op zoek is naar een soulmate. Als speler beland je tegenover haar in een dodelijk drankspel waarin je zoveel mogelijk moet drinken zonder het bewustzijn te verliezen. Iedere slok brengt je dichter bij het moment waarop je je ziel uitkotst. Je moet daarom goed nadenken over wanneer je drinkt en welke trucs je inzet om op de been te blijven. Zo kun je zelfs een ijspriem gebruiken om jezelf pijn te doen en zo een dronken roes af te schudden. Het doel is om Femme Soule onder de tafel te drinken, waarna je terug kunt keren naar de echte wereld. Wie zelf als eerste bezwijkt, wacht een heel ander einde in de hel. Drunken Goddess Reflux staat volgens de uitgever in de top honderd van meest gewilde nog niet verschenen games op Steam en heeft meer dan 500.000 wishlists.

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De demo verschijnt op 19 oktober tijdens Steam Next Fest. De volledige game volgt op 8 december.

Bron: The Triple-i Initiative
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3458 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Drunken Goddess Reflux
Drunken Goddess Reflux

Ontwikkelaar

Alliance Arts, WHO YOU

Uitgever

Alliance Arts

Release

8 december 2026

Platforms

PC
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