SPRAWL zero valt in september 2026 je pc of console binnen

Draag jij de shooters van de vroege jaren 2000 een warm hart toe? Check dan als de wiederweerga de releasedatum-trailer van SPRAWL zero!

SPRAWL zero is een actievolle first-person shooter die een hommage brengt aan de beste shooters uit het Y2K-tijdperk. Denk hierbij aan games, zoals Halo, F.E.A.R., Half-Life en andere soortgelijke ervaringen. Werkt dat een beetje? Nou, de interesse is gewekt, want de gunplay zit uitstekend in elkaar en de vele vaardigheden, zoals het vertragen van de tijd en met een gravity-handschoen rakketen uit de lucht plukken, geven de combat extra dynamiek. Bron: ik heb de demo gespeeld en ik kan dan ook niet wachten op de volledige release. En gelukkig hoeven we niet bijster lang te wachten, voordat we kunnen zien waar het platfond ligt van SPRAWL zero. Als het sentiment van de demo door kan worden gezet (die momenteel op meer dan 800 'overweldigend positieve' Steam-gebruikersreviews staat) kan dit zomaar een pareltje voor de vele FPS-fanaten worden.

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SPRAWL zero is beschikbaar vanaf 8 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.