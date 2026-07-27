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Square Enix geeft meer info FINAL FANTASY XIV: Evercold vrij

Door Bram Noteboom
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Square Enix heeft de tijd genomen om meer content te onthullen van FINAL FANTASY XIV: Evercold. De expansie komt in begin 2027 te verschijnen.

De volgende uitbreiding voor de online MMO FINAL FANTASY XIV is verder uit t de doeken gedaan door de Japanse gamemaker. Met nieuwe gebieden, zoals de Realmships of Water and Fire, genaamd Naglfar en Hringhorni moeten voor meer diversiteit gaan zorgen, terwijl er ook een nieuwe stad wordt opgebouwd. In Fargarth valt genoeg te beleven, al lijken de straten op het eerste gezicht vrij rustig. Verder komt er een nieuwe job naar Evercold, namelijk de verdedigende tank Bastion en mogen spelers rekenen op een cross-over met de welbekende animeserie EVANGELION. Deze samenwerking heeft nog geen releasedatum, maar weet wel dat designer Mahiro Maeda (EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME) onderdeel is van het personeelsbestand.

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FINAL FANTASY XIV is nu beschikbaar voor de pc en consoles. Evercold lanceert in januari 2027.

Bron: Square Enix
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5227 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Final Fantasy XIV
Final Fantasy XIV

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

30 september 2010

Platforms

PC
PS3
PS4
PS5
XBS
NS2
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