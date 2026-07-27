Square Enix geeft meer info FINAL FANTASY XIV: Evercold vrij
Square Enix heeft de tijd genomen om meer content te onthullen van FINAL FANTASY XIV: Evercold. De expansie komt in begin 2027 te verschijnen.
De volgende uitbreiding voor de online MMO FINAL FANTASY XIV is verder uit t de doeken gedaan door de Japanse gamemaker. Met nieuwe gebieden, zoals de Realmships of Water and Fire, genaamd Naglfar en Hringhorni moeten voor meer diversiteit gaan zorgen, terwijl er ook een nieuwe stad wordt opgebouwd. In Fargarth valt genoeg te beleven, al lijken de straten op het eerste gezicht vrij rustig. Verder komt er een nieuwe job naar Evercold, namelijk de verdedigende tank Bastion en mogen spelers rekenen op een cross-over met de welbekende animeserie EVANGELION. Deze samenwerking heeft nog geen releasedatum, maar weet wel dat designer Mahiro Maeda (EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME) onderdeel is van het personeelsbestand.
FINAL FANTASY XIV is nu beschikbaar voor de pc en consoles. Evercold lanceert in januari 2027.
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