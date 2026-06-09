Deze third-party-games komen ook naar Nintendo Switch 2
Heb je de third-party aankondigingen uit het partneroverzicht in de Nintendo Direct gemist? Geen probleem, wij zetten ze voor je op een rijtje.
De nieuwe Nintendo Direct-presentatie bracht ons updates over eerder aangekondigde titels en een hoop nieuwe aankondigingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Fire Emblem: Fortune's Weave releasedatum en de aankondiging van The Legend of Zelda: Ocarina of Time-remake? Gelukkig was er ook genoeg third-party nieuws om onze tanden in te zetten. Zo kondigde Nintendo tegen het einde van de presentatie ook nog het volgende aan:
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration is nu uit op de Nintendo Switch 2 eShop.
- Snow Runner verschijnt vandaag voor de Nintendo Switch 2.
- Observer: System Redux wordt op 18 juni voor de Nintendo Switch 2 uitgebracht.
- Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 16 juli voor de Nintendo Switch 2.
- FINAL FANTASY XIV Online komt naar de Nintendo Switch 2. De vroegtijdige toegang start in augustus.
- METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 verschijnt op 27 augustus voor de Nintendo Switch 2 en oorspronkelijke Nintendo Switch.
- Tales of Eternia Remastered komt op 16 oktober naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.
- Warhammer 40,000: Space Marine DAYZ is vanaf deze winter speelbaar op de Nintendo Switch 2
- DayZ Cool Edition is later dit jaar beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.
- Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories verschijnt begin 2027 voor de Nintendo Switch 2.
- Everbloom is vanaf de lente van 2027 verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2.
Ook benieuwd naar al het first-party-vuur en de overige third-party aankondigingen die Nintendo gedropt heeft? Bekijk nu alle games en aankondigingen uit de Nintendo Direct.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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Jammer geen aankondiging van RDR2.
Oww nice weer een Tomb Raider en ook nog vandaag.