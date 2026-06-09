Deze third-party-games komen ook naar Nintendo Switch 2

Heb je de third-party aankondigingen uit het partneroverzicht in de Nintendo Direct gemist? Geen probleem, wij zetten ze voor je op een rijtje.

De nieuwe Nintendo Direct-presentatie bracht ons updates over eerder aangekondigde titels en een hoop nieuwe aankondigingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Fire Emblem: Fortune's Weave releasedatum en de aankondiging van The Legend of Zelda: Ocarina of Time-remake? Gelukkig was er ook genoeg third-party nieuws om onze tanden in te zetten. Zo kondigde Nintendo tegen het einde van de presentatie ook nog het volgende aan:

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration is nu uit op de Nintendo Switch 2 eShop.

Snow Runner verschijnt vandaag voor de Nintendo Switch 2.

Observer: System Redux wordt op 18 juni voor de Nintendo Switch 2 uitgebracht.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 16 juli voor de Nintendo Switch 2.

FINAL FANTASY XIV Online komt naar de Nintendo Switch 2. De vroegtijdige toegang start in augustus.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 verschijnt op 27 augustus voor de Nintendo Switch 2 en oorspronkelijke Nintendo Switch.

Tales of Eternia Remastered komt op 16 oktober naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

Warhammer 40,000: Space Marine DAYZ is vanaf deze winter speelbaar op de Nintendo Switch 2

DayZ Cool Edition is later dit jaar beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories verschijnt begin 2027 voor de Nintendo Switch 2.

Everbloom is vanaf de lente van 2027 verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2.

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Ook benieuwd naar al het first-party-vuur en de overige third-party aankondigingen die Nintendo gedropt heeft? Bekijk nu alle games en aankondigingen uit de Nintendo Direct.