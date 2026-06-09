Nintendo Direct 9 juni 2026 - Alle games en aankondigingen
Hallo en welkom! Mario-liefhebbers, Pokémon-fanaten en The Legend of Zelda-enthousiastelingen; het is bijna zover. De Nintendo Direct van 9 juni 2026 start over enkele ogenblikken. Via de liveblog houden we alles voor je bij. Wel zo handig; zeker als je zelf niet in staat bent om live te kijken.
Op welke Nintendo-games hopen jullie? We horen het graag! We hebben natuurlijk wel bepaalde verwachtingen, zoals The Duskbloods, Fire Emblem, Splatoon en...Ja, durven we het hardop te zeggen? Een bepaalde remake? If you know, you know.
Heel veel plezier met de show! De Gameliner-crew gaat vandaag nog één keertje extra hard vlammen, zodat je snel van de content kan genieten en kan meedoen met de gesprekken over deze felbegeerde showcase.
Laatste updatesLiveblog
Zo, de liveblog is inmiddels voorzien van de gerelateerde artikelen. Wij kunnen het immers niet laten om alles in zijn totaliteit uit te werken. Lees dan ook alles nog even rustig op je gemakje na. Wellicht heb je wel iets gemist! Wat vonden jullie van de Nintendo Direct? Laat het weten in de comments en zoals altijd bedankt voor jullie enthousiasme!
Als afsluiter van de Nintendo Direct teaset Nintendo een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Deze remake van de fan-favorite verschijnt nog in 2026.
Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts 2.8 en Kingdom Hearts 3: Re Mind zijn vanaf 8 oktober beschikbaar voor meerdere platformen, inclusief de Nintendo Switch 2. Opgeslagen gegevens van de Nintendo Switch 1 kunnen overgedragen worden naar de Nintendo Switch 2. Pre-Orders zijn vanaf later vandaag beschikbaar.
En hier een overzicht van verschillende, kleine aankondigingen:
Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories verschijnt begin 2027.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 verschijnt deze winter nog op de Switch 2.
Observer: System Redux verschijnt 18 juni 2026 op de Switch 2. Pre-Orders zijn al mogelijk.
DayZ: Cool Edition verschijnt dit jaar nog op de Switch 2.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 verschijnt op 27 augustus voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu beschikbaar.
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration komt later vandaag uit op de Switch 2.
SnowRunner verschijnt later vandaag op de Switch 2.
Fitnexx Boxing 2: Your Personal Trainer verschijnt op 16 juli op de Switch 2.
Cozy game Everbloom verschijnt in de lente 2027 op de Switch 2.
Vroegtijdige toegang tot Final Fantasy XIV Online is vanaf augustus 2026 beschikbaar op de Switch 2.
Een Nintendo Switch 2-versie van Minecraft komt eraan. De werelden kunnen worden overgedragen, waardoor je overal kan bouwen aan jouw wereldje. Een precieze datum is nog niet bekend, maar Minecraft moet dit jaar nog voor de Switch 2.
In Metaphor: ReFantazio strijd je in een toernooi om de troon van het koninkrijk. De game is vanaf 12 november op de Nintendo Switch 2 beschikbaar.
Deltarune: Chapter 5 verschijnt op 24 juni als gratis update voor Deltarune.
Er is een Nintendo Direct voor Splatoon Raiders in aantocht. Deze wordt op 30 juni om 16:00 uitgezonden. Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli.
The Duskbloods is nog steeds in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2 en gaat nu van start met een gesloten playtest.
Dragon Quest Monsters: The Withered World verschijnt op 3 december voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.
HAAAAAAAAAAAAA! Pikuniku 2 komt 2027 uit op de Nintendo Switch 2.
De makers van Final Fantasy gaan terug naar hun oorsprong en brengen een nieuwe Final Fantasy-game uit: Final Fantasy Resonance, volledig vormgegeven in een cinematografische pixelartstijl. De game komt op 26 oktober 2026 uit voor zowel de Nintendo Switch 1 als 2.
Star Fox stijgt op 25 juni op voor de Nintendo Switch 2. Een gratis demo is later vandaag beschikbaar.
Hello Kitty dipt haar pootjes in een Mario Party-achtige game met Hello Kitty Party Land. De game verschijnt op 9 oktober 2026 exclusief voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.
Vanaf 15 september is RuneScape: Dragonwilds beschikbaar op de Nintendo Switch 2.
Wie hield er vroeger niet van Wii Sports? Nintendo is terug met een nieuwe sports game met Nintendo Switch Sports Resort. Pre-Orders zijn vanaf vandaag via de Nintendo eShop beschikbaar en de game verschijnt exclusief voor Nintendo Switch 2 op 22 oktober.
Xenoblade Genesis werd zojuist aangekondigd en verschijnt in 2027. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.
Nintendo Switch 2-edities van Xenoblade Chronicles 1 tot en met 3 komen eraan. De games draaien op 60 frames per seconde, met een 4K-resolutie in tv-modus. Cutscenes hebben een verbeterde resolutie en framerate, en er werd een nieuw voertuig toegevoegd aan de eerste game. De digitale versie verschijnt vandaag al, terwijl de fysieke versie op 30 juli 2026 uitkomt.
Murumasa: Revenant Blades verschijnt begin 2027.
Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition verschijnt op 23 juni voor Nintendo Switch 2. Pre-Order zijn later vandaag beschikbaar.
Lies of P: Complete Edition inclusief Overture, een uitgebreide proloog, verschijnt voor Nintendo Switch 2. De game is vanaf 6 augustus 2026 digitaal beschikbaar. De fysieke versie verschijnt op 2 oktober 2026. Pre-Orders zijn vanaf later vandaag beschikbaar.
Lords of the Fallen II verschijnt deze herfst op de Nintendo Switch 2.
Ponkle, de maker van Vampire Survivors, brengt dit jaar nog Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton uit voor de Nintendo Switch 2. De game lijkt behoorlijk op Vampire Survivors, maar is alleen of met acht spelers online te spelen.
Speel verschillende Donkey Kong klassiekers, verzamel kaarten en ontdek nieuwe challenges in Nintendo Online Donkey Kong Challenge. Speelbaar vanaf 10 juni tot en met 1 september.
Het eerste deel van Ninjala 2: The Uncharted Planet komt in de lente 2027 naar de Nintendo Switch 2.
Fire Emblem: Fortune's Weave draait om vier helden die een toernooi moeten winnen om in het koninkrijk Dagdan een wens te mogen doen. De strategische JRPG is 17 september beschikbaar voor Nintendo Switch 2. Naast de standaard editie komt er ook een deluxe editie aan.
Pokémon Pokopia krijgt een nieuwe onderzeese update, die gratis beschikbaar is in augustus. Er is ook een nieuwe Expansion Pass-DLC aangekondigd, die later vandaag beschikbaar komt.
Het One Piece-universum wordt uitgebreid met een cooking simulator dankzij de nieuwe game: One Piece: Grand Gourmet. Vanaf 23 oktober beschikbaar voor Nintendo Switch 2, pc en mobile devices.
Geniet van de zonsondergang, feest en plaag vrienden in Big Walk. De game is ook crossplay te spelen en verschijnt 4 augustus voor de Nintendo Switch 2.
Rayman Legends Retold komt 1 oktober uit voor de Nintendo Switch 2. Speel met vrienden online of via GameShare en ontdek extra toegevoegde content.
Orbitals verschijnt op 3 september exclusief voor Nintendo Switch 2. Met GameShare is de game ook samen te spelen.
Stellar Blade verschijnt dit jaar voor de Nintendo Switch 2.
Dragons Dogma 2-DLC Dark Arisen wordt 9 oktober 2026 uitgebracht voor de Nintendo Switch 2.
Onimusha Way of the Sword komt 25 september 2026 uit voor Nintendo Switch 2 en is later vandaag beschikbaar voor pre-order.
Get your groove on! Rhythm Paradise Groove komt naar de Nintendo Switch en is ook op de Nintendo Switch 2 te spelen
Er zijn verschillende modi, waaronder een modus waarin je met je ritme monsters moet verslaan, en er zijn zelfs 80 minigames. Meer dan 30 minigames zijn ook in multiplayer te spelen. Rhythm Paradise Groove is beschikbaar voor pre-order en komt 2 juli uit.
Nou we gaan van start. Veel plezier, iedereen bij de show!
Het is bijna zover. Nintendo laat alvast wat advertenties zien, mocht je interesse hebben in diverse apps, features en games.
Hoi iedereen, Hannah hier. Ik neem deze liveblog vanaf 16 uur weer over van Bram. Er staan waanzinnige titels op ons te wachten vandaag en ik hoop dat jullie er even veel naar uitkijken als wij.
De Nintendo Direct concludeert een waanzinnig druk zomers gameseizoen. We hebben een aantal artikelen in de maak om terug te blikken op deze mooie periode en ook de podcast (die vanavond wordt opgenomen) staat volledig in het teken van alles wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Laten we hopen op een mooi slotakkoord van onze Japanse vrienden bij Nintendo!
Wil je graag met ons meekijken? Dat kan! Patrick Lamers gaat binnen enkele seconden live om zo de boel te verslaan.
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties
Vond stiekem Xenoblade er ook wel nice uitzien ben alleen bang dat het teveel Jrpg is. Als het meer gewoon action adventure met action gameplay misschien is mijn interesse gewekt
Ik zat even in de shop te kijken, maar voor diegene die alleen een Switch 2 hebben is het wel een druk jaar zeg. De keuze is reuze met al die third party games die gaan komen of zijn gereleased dit jaar.
Als Nintendo nou nog zelf een stuk of 2 games erbij hadden aangekondigd (dan wel een normale main serie) was het toch wel een geweldig jaar geweest voor die gamers.
Sprak vandaag een paar die alleen een Switch 2 hebben en die waren toch wel heel erg blij met al die games die gaan komen.
Ookal hadden ze graag een nieuw 3d Mario avontuur ook erbij gezien.
Je had het beter Nintendo Port Direct kunnen noemen. Voor mijn gevoel was het echt 70% aan ports.
Vond het echt heel goed
(Bijna) elke topgame van de ps5 en xbox 3rd party komt nu naar de s2. Ik heb ze bijna allemaal niet gespeeld, dus awesome. Hd2d ff, nieuwe xenoblade, zelda er zat voor mij voor het eerst sinds tijden zo veel games tussen die ik wil hebben.
Nouja tegenvaller helaas. Gelukkig andere shows wel allemaal goed.
Prima Direct vond ik het, de 3rd party support is lekker op stoom aan het komen met Stellar Blade(topgame) en Lords of the Fallen 2. FromSoft die lekker meedoet ook.
Qua 1st party viel het iets tegen maar de aankondiging van de OoT remake maakte alles goed. Alleen dat duimworstel ding was echt heel cringy om naar te kijken 😅
Ik vond het behoorlijk tegevallen. Zat veel bij wat niet in mijn straatje past maar hoopte ook op mario kart world dlc o.i.d. verder wel aardige third party support maar daar koop je geen switch voor. En zoals meerdere al aagaven mis ik ook de ver gezichten en mario.
Wou het lekker gaan terugkijken maar ik weet genoeg. Wat een slechte show.