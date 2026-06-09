Nintendo Direct 9 juni 2026 - Alle games en aankondigingen

Hallo en welkom! Mario-liefhebbers, Pokémon-fanaten en The Legend of Zelda-enthousiastelingen; het is bijna zover. De Nintendo Direct van 9 juni 2026 start over enkele ogenblikken. Via de liveblog houden we alles voor je bij. Wel zo handig; zeker als je zelf niet in staat bent om live te kijken.

Op welke Nintendo-games hopen jullie? We horen het graag! We hebben natuurlijk wel bepaalde verwachtingen, zoals The Duskbloods, Fire Emblem, Splatoon en...Ja, durven we het hardop te zeggen? Een bepaalde remake? If you know, you know.

Heel veel plezier met de show! De Gameliner-crew gaat vandaag nog één keertje extra hard vlammen, zodat je snel van de content kan genieten en kan meedoen met de gesprekken over deze felbegeerde showcase.