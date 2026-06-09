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Nintendo Direct 9 juni 2026 - Alle games en aankondigingen

Deze liveblog is afgelopen.
Door Bram Noteboom +1 Bram Noteboom Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager Hannah Herzberg Hannah Herzberg Redacteur Totaal 2 auteurs

Hallo en welkom! Mario-liefhebbers, Pokémon-fanaten en The Legend of Zelda-enthousiastelingen; het is bijna zover. De Nintendo Direct van 9 juni 2026 start over enkele ogenblikken. Via de liveblog houden we alles voor je bij. Wel zo handig; zeker als je zelf niet in staat bent om live te kijken.

Op welke Nintendo-games hopen jullie? We horen het graag! We hebben natuurlijk wel bepaalde verwachtingen, zoals The Duskbloods, Fire Emblem, Splatoon en...Ja, durven we het hardop te zeggen? Een bepaalde remake? If you know, you know.

Heel veel plezier met de show! De Gameliner-crew gaat vandaag nog één keertje extra hard vlammen, zodat je snel van de content kan genieten en kan meedoen met de gesprekken over deze felbegeerde showcase.

Laatste updates

Liveblog
19:43

Zo, de liveblog is inmiddels voorzien van de gerelateerde artikelen. Wij kunnen het immers niet laten om alles in zijn totaliteit uit te werken. Lees dan ook alles nog even rustig op je gemakje na. Wellicht heb je wel iets gemist! Wat vonden jullie van de Nintendo Direct? Laat het weten in de comments en zoals altijd bedankt voor jullie enthousiasme!

16:54

En hier een overzicht van verschillende, kleine aankondigingen:

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories verschijnt begin 2027.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 verschijnt deze winter nog op de Switch 2.

Observer: System Redux verschijnt 18 juni 2026 op de Switch 2. Pre-Orders zijn al mogelijk.

DayZ: Cool Edition verschijnt dit jaar nog op de Switch 2.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 verschijnt op 27 augustus voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu beschikbaar.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration komt later vandaag uit op de Switch 2.

SnowRunner verschijnt later vandaag op de Switch 2.

Fitnexx Boxing 2: Your Personal Trainer verschijnt op 16 juli op de Switch 2.

Cozy game Everbloom verschijnt in de lente 2027 op de Switch 2.

Vroegtijdige toegang tot Final Fantasy XIV Online is vanaf augustus 2026 beschikbaar op de Switch 2.

Deze third-party-games komen ook naar Nintendo Switch 2 Overzicht Gerelateerde content Deze third-party-games komen ook naar Nintendo Switch 2
16:34

Nintendo Switch 2-edities van Xenoblade Chronicles 1 tot en met 3 komen eraan. De games draaien op 60 frames per seconde, met een 4K-resolutie in tv-modus. Cutscenes hebben een verbeterde resolutie en framerate, en er werd een nieuw voertuig toegevoegd aan de eerste game. De digitale versie verschijnt vandaag al, terwijl de fysieke versie op 30 juli 2026 uitkomt.

Update: Gehele Xenoblade-serie ontvangt Switch 2 Editions Trailer Gerelateerde content Update Gehele Xenoblade-serie ontvangt Switch 2 Editions
16:00

Get your groove on! Rhythm Paradise Groove komt naar de Nintendo Switch en is ook op de Nintendo Switch 2 te spelen
Er zijn verschillende modi, waaronder een modus waarin je met je ritme monsters moet verslaan, en er zijn zelfs 80 minigames. Meer dan 30 minigames zijn ook in multiplayer te spelen. Rhythm Paradise Groove is beschikbaar voor pre-order en komt 2 juli uit.

Rhythm Paradise Groove bevat ruim tachtig minigames Trailer Gerelateerde content Rhythm Paradise Groove bevat ruim tachtig minigames
15:59

Nou we gaan van start. Veel plezier, iedereen bij de show!

15:51

Het is bijna zover. Nintendo laat alvast wat advertenties zien, mocht je interesse hebben in diverse apps, features en games.

15:49

Hoi iedereen, Hannah hier. Ik neem deze liveblog vanaf 16 uur weer over van Bram. Er staan waanzinnige titels op ons te wachten vandaag en ik hoop dat jullie er even veel naar uitkijken als wij.

15:32

De Nintendo Direct concludeert een waanzinnig druk zomers gameseizoen. We hebben een aantal artikelen in de maak om terug te blikken op deze mooie periode en ook de podcast (die vanavond wordt opgenomen) staat volledig in het teken van alles wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Laten we hopen op een mooi slotakkoord van onze Japanse vrienden bij Nintendo!

onbekend

Bron: Nintendo
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 19:39

Vond stiekem Xenoblade er ook wel nice uitzien ben alleen bang dat het teveel Jrpg is. Als het meer gewoon action adventure met action gameplay misschien is mijn interesse gewekt

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 17:19

Ik zat even in de shop te kijken, maar voor diegene die alleen een Switch 2 hebben is het wel een druk jaar zeg. De keuze is reuze met al die third party games die gaan komen of zijn gereleased dit jaar.

Als Nintendo nou nog zelf een stuk of 2 games erbij hadden aangekondigd (dan wel een normale main serie) was het toch wel een geweldig jaar geweest voor die gamers.

Sprak vandaag een paar die alleen een Switch 2 hebben en die waren toch wel heel erg blij met al die games die gaan komen.

Ookal hadden ze graag een nieuw 3d Mario avontuur ook erbij gezien.

1
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 14:17

Je had het beter Nintendo Port Direct kunnen noemen. Voor mijn gevoel was het echt 70% aan ports.

2
Avatar Kennedy
Kennedy
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 11:06

Vond het echt heel goed
(Bijna) elke topgame van de ps5 en xbox 3rd party komt nu naar de s2. Ik heb ze bijna allemaal niet gespeeld, dus awesome. Hd2d ff, nieuwe xenoblade, zelda er zat voor mij voor het eerst sinds tijden zo veel games tussen die ik wil hebben.

2
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 10:45

Nouja tegenvaller helaas. Gelukkig andere shows wel allemaal goed.

1
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
3 weken geleden om 08:56

Prima Direct vond ik het, de 3rd party support is lekker op stoom aan het komen met Stellar Blade(topgame) en Lords of the Fallen 2. FromSoft die lekker meedoet ook.
Qua 1st party viel het iets tegen maar de aankondiging van de OoT remake maakte alles goed. Alleen dat duimworstel ding was echt heel cringy om naar te kijken 😅

1
Avatar Cyberpunk
Cyberpunk
lvl3 XP Farmer
3 weken geleden om 23:05

Ik vond het behoorlijk tegevallen. Zat veel bij wat niet in mijn straatje past maar hoopte ook op mario kart world dlc o.i.d. verder wel aardige third party support maar daar koop je geen switch voor. En zoals meerdere al aagaven mis ik ook de ver gezichten en mario.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 22:55

Wou het lekker gaan terugkijken maar ik weet genoeg. Wat een slechte show.

1
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