Muramasa maakt terugkeer in Muramasa: Revenant Blades

Marvelous brengt een geliefde IP terug! Muramasa: Revenant Blades is in de maak en kon genieten van een aankondigingstrailer tijdens de Nintendo Direct.

De 2D-actie-RPG van Vanillaware en Marvelous kwam oorspronkelijk in 2009 voor de Wii en in 2013 voor de PlayStation Vita te verschijnen. Echter, deze versie is aangepast voor moderne hardware en biedt nu ondersteuning voor een 4K-resolutie en gameplay-opties. Zo kunnen nieuwe gevechts- en wapensystemen worden geïmplementeerd en extra gamemodi maken een opkomst. Muramasa: Revenant Blades bevat ook de originele hoofdrolspelers Momohime en Kisuke. Daarnaast worden Okoi, Gonbe, Arashimaru en Rajaki (die allemaal oorspronkelijk in de PlayStation Vita-versie werden geïntroduceerd) onderdeel van de ervaring, waardoor spelers vanaf het begin alle zes unieke verhaallijnen in elke gewenste volgorde kunnen beleven. Check hieronder vooral de Nintendo Direct-trailer.

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Muramasa: Revenant Blades verschijnt in vroeg 2027 op de pc, PlayStation 5 en allebei de Nintendo Switch-consoles.