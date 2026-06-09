Muramasa maakt terugkeer in Muramasa: Revenant Blades
Marvelous brengt een geliefde IP terug! Muramasa: Revenant Blades is in de maak en kon genieten van een aankondigingstrailer tijdens de Nintendo Direct.
De 2D-actie-RPG van Vanillaware en Marvelous kwam oorspronkelijk in 2009 voor de Wii en in 2013 voor de PlayStation Vita te verschijnen. Echter, deze versie is aangepast voor moderne hardware en biedt nu ondersteuning voor een 4K-resolutie en gameplay-opties. Zo kunnen nieuwe gevechts- en wapensystemen worden geïmplementeerd en extra gamemodi maken een opkomst. Muramasa: Revenant Blades bevat ook de originele hoofdrolspelers Momohime en Kisuke. Daarnaast worden Okoi, Gonbe, Arashimaru en Rajaki (die allemaal oorspronkelijk in de PlayStation Vita-versie werden geïntroduceerd) onderdeel van de ervaring, waardoor spelers vanaf het begin alle zes unieke verhaallijnen in elke gewenste volgorde kunnen beleven. Check hieronder vooral de Nintendo Direct-trailer.
Muramasa: Revenant Blades verschijnt in vroeg 2027 op de pc, PlayStation 5 en allebei de Nintendo Switch-consoles.
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BROOOOOOO!! 😱
Ik werd eerst eventjes lyrisch omdat toen ik de titel las, en Muramasa zag, dacht dat we eindelijk de remaster/remake kregen.. Maar toen las ik "Revenant Blades" en dacht ik "oh, nieuw deeltje, niet de remasters/remake dus".. Maar iets verder in het artikel staat dus dat het WEL om de ouwe games gaat. Dit is echt SUPER nieuws! De titel mag wat mij betreft wel aangepast worden naar iets meer bombarie en dat het de remasters betreft! Dit is me toch wel even nieuws waar ik echt van dacht dat we dit niet meer gingen mee maken.
Geweldige games. Aanrader voor iedereen!
He die Wii versie heb ik toen gespeeld. Volgens mij vond ik die toe best leuk.