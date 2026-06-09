Restaurantje spelen in One Piece: Grand Gourmet

Monkey D. Luffy en zijn crew ruilen het piratenbestaan in voor een baan achter het fornuis. Tijdens de Nintendo Direct van 9 juni is namelijk One Piece: Grand Gourmet aangekondigd voor Nintendo Switch 2, pc en mobiele apparaten.

Je zou One Piece wellicht niet direct associëren met het restaurantleven, maar daar komt op 23 oktober 2026 verandering in. One Piece: Grand Gourmet staat namelijk volledig in het teken van koken, een restaurant onderhouden, klanten te woord staan en uiteraard positieve reviews verzamelen.

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Of dit vijf sterren op TripAdvisor gaat opleveren, is nog maar de vraag, maar vermakelijk ziet het er absoluut uit. In de game besturen we een kersverse medewerker in het restaurant van de Straw Hat Crew. Gaandeweg helpen we Sanji met het bedenken van nieuwe recepten, bereiden we speciale gerechten met Devil Fruit-vaardigheden en geven we het restaurant meer sfeer door de inrichting en zelfs het bestek aan te passen. Dit alles om meer dan 400 herkenbare personages tevreden te stellen.

One Piece: Grand Gourmet verschijnt op 23 oktober 2026 voor Nintendo Switch 2, pc, iOS en Android.