Restaurantje spelen in One Piece: Grand Gourmet
Monkey D. Luffy en zijn crew ruilen het piratenbestaan in voor een baan achter het fornuis. Tijdens de Nintendo Direct van 9 juni is namelijk One Piece: Grand Gourmet aangekondigd voor Nintendo Switch 2, pc en mobiele apparaten.
Je zou One Piece wellicht niet direct associëren met het restaurantleven, maar daar komt op 23 oktober 2026 verandering in. One Piece: Grand Gourmet staat namelijk volledig in het teken van koken, een restaurant onderhouden, klanten te woord staan en uiteraard positieve reviews verzamelen.
Of dit vijf sterren op TripAdvisor gaat opleveren, is nog maar de vraag, maar vermakelijk ziet het er absoluut uit. In de game besturen we een kersverse medewerker in het restaurant van de Straw Hat Crew. Gaandeweg helpen we Sanji met het bedenken van nieuwe recepten, bereiden we speciale gerechten met Devil Fruit-vaardigheden en geven we het restaurant meer sfeer door de inrichting en zelfs het bestek aan te passen. Dit alles om meer dan 400 herkenbare personages tevreden te stellen.
One Piece: Grand Gourmet verschijnt op 23 oktober 2026 voor Nintendo Switch 2, pc, iOS en Android.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Leuk voor de OnePiece fans, maar ik wacht wel op Attack on titan 3 voor de Switch 2 of een leuke Naruto game nog. Al zou Sakamoto Days zich ook goed lenen voor een spy game.
“Tja” was precies wat als eerste bij mij opkwam. Ik wacht al jaren (waarschijnlijk tevergeefs) dat ArcSystemWorks er een Dragon Ball FighterZ-achtige game van maakt, die serie verdient het beste.
Tja wat moet je er mee…
Kairosoft juist het kwam me al zo bekend voor qya gameplay en graphics style.