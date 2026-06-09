Star Fox-demo nu in Nintendo eShop voor Nintendo Switch 2
Helemaal jaloers op de hands-on die ik in mijn Star Fox-hands-on previewheb beschreven? Beleef de game dan vanaf vandaag zelf. Nintendo is namelijk as we speak de eShop aan het bijwerken met de demo voor Star Fox (2026).
Gezien Star Fox al op 25 juni 2026 verschijnt voor Nintendo Switch 2, wordt er gedurende de Nintendo Direct van 9 juni niet al te veel aandacht aan besteed. De game komt echter uitgebreid voorbij tijdens de Nintendo Treehouse, die direct is uitgezonden na afloop van de show. Bekijk alle gameplaybeelden hieronder!
Star Fox verschijnt op 25 juni 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. De Star Fox-demo is vanaf vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Alles over
Alles over: De Nederlandse stemacteurs in Star Fox voor Switch 2
Benieuwd naar de Nederlandse stemacteurs in Star Fox voor Nintendo Switch 2? Bekijk dan nu de volledige lijst met Nederlandstalig acteertalent in Star Fox!3 reacties
-
Game review39
Star Fox review - Barrel Roll naar de winkel!
Star Fox biedt een net iets té trouwe ode aan aan N64's Lylat Wars. Toch bekronen wij Star Fox voor Switch 2 tot beste game in de serie! Lees nu de review!39 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: Star Fox voor Nintendo Switch 2
Star Fox keert terug op Nintendo Switch 2. Lees nu alles wat je moet weten over de gameplay, franchise, multiplayer, GameShare, GameChat en releasedatum.4 reacties
-
Breaking!
Nintendo Direct 9 juni 2026 aangekondigd: kijk hier mee
Nintendo heeft de Nintendo Direct aangekondigd voor 9 juni 2026. Ontdek nu hoe laat de uitzending begint, wat we mogelijk te zien krijgen en kijk live mee.76 reacties
Ik krijg de game bij release, dus geen behoefte aan een demo nu.
Fijn dat er een demo voor uitkomt. Heb toch een beetje mijn twijfels bij deze game, kunnen we die mooi ff uitproberen 👍
Net de demo uitgespeeld en het speelt heerlijk en ziet er fantastisch uit.
Gelukkig nog een klein lichtpuntje vandaag.