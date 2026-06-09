Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Star Fox-demo nu in Nintendo eShop voor Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg

Helemaal jaloers op de hands-on die ik in mijn Star Fox-hands-on previewheb beschreven? Beleef de game dan vanaf vandaag zelf. Nintendo is namelijk as we speak de eShop aan het bijwerken met de demo voor Star Fox (2026).

Gezien Star Fox al op 25 juni 2026 verschijnt voor Nintendo Switch 2, wordt er gedurende de Nintendo Direct van 9 juni niet al te veel aandacht aan besteed. De game komt echter uitgebreid voorbij tijdens de Nintendo Treehouse, die direct is uitgezonden na afloop van de show. Bekijk alle gameplaybeelden hieronder!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Star Fox verschijnt op 25 juni 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. De Star Fox-demo is vanaf vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Star Fox
Star Fox

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo, Velan Studios

Uitgever

Nintendo

Release

25 juni 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
3 weken geleden om 18:33

Ik krijg de game bij release, dus geen behoefte aan een demo nu.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 18:16

Fijn dat er een demo voor uitkomt. Heb toch een beetje mijn twijfels bij deze game, kunnen we die mooi ff uitproberen 👍

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 18:13

Net de demo uitgespeeld en het speelt heerlijk en ziet er fantastisch uit.

Gelukkig nog een klein lichtpuntje vandaag.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord