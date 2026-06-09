Star Fox-demo nu in Nintendo eShop voor Nintendo Switch 2

Helemaal jaloers op de hands-on die ik in mijn Star Fox-hands-on previewheb beschreven? Beleef de game dan vanaf vandaag zelf. Nintendo is namelijk as we speak de eShop aan het bijwerken met de demo voor Star Fox (2026).

Gezien Star Fox al op 25 juni 2026 verschijnt voor Nintendo Switch 2, wordt er gedurende de Nintendo Direct van 9 juni niet al te veel aandacht aan besteed. De game komt echter uitgebreid voorbij tijdens de Nintendo Treehouse, die direct is uitgezonden na afloop van de show. Bekijk alle gameplaybeelden hieronder!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Star Fox verschijnt op 25 juni 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. De Star Fox-demo is vanaf vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop.