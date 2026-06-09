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Openwereldgame Ninjala 2: The Uncharted Planet onthuld

Door Nils Hoogervorst

Er is een vervolg op Ninjala aangekondigd. Ninjala 2 gooit alles wat we wisten over de serie over de boeg en dompelt ons onder in een open wereld.

Kun je je Ninjala nog herinneren? Nee? Dat is niet gek. De eerste game werd namelijk nooit in Nederland uitgebracht. De energie van de oorspronkelijke multiplayergame kon in 2020 de Splatoon-vergelijkingen niet ontwijken. Anno 2026 doen ze hun best om dat recht te zetten. Het vervolg wordt wel in ons kikkerlandje uitgebracht en neemt ons mee naar een compleet onbekende, open wereld.

Jouw doel in Ninjala 2? Terugkeren naar de aarde. Daarvoor trotseer je de weelderige landschappen met je Ninja Gum-acties, zoals Gum Boost, Gum Balloon en een nieuwe Gum Hook waarmee je razendsnel over de planeet kunt vliegen. Ja, open wereld of niet, kauwgom is nog steeds de centrale identiteit van deze franchise. Net zoals in het eerste deel, kun je in de game zogenaamde 'IPPON'-overwinningen behalen tegen vijanden door verschillende wapens te gebruiken, waaronder katana's, hamers en raketten. Ook bevat de game een multiplayerstand, waarin tot vier spelers het lokaal of online tegen gigantische vijanden kunnen opnemen.

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Ninjala 2 komt te bestaan uit twee delen. Het eerste deel, Ninjala 2: The Uncharted Planet, verschijnt in de lente van 2027 op de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 33 reviews 621 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

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Packshot Ninjala 2
Ninjala 2

Ontwikkelaar

GungHo Online Entertainment

Uitgever

GungHo Online Entertainment

Release

Q2 2027

Platforms

NS2
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