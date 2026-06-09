Openwereldgame Ninjala 2: The Uncharted Planet onthuld
Er is een vervolg op Ninjala aangekondigd. Ninjala 2 gooit alles wat we wisten over de serie over de boeg en dompelt ons onder in een open wereld.
Kun je je Ninjala nog herinneren? Nee? Dat is niet gek. De eerste game werd namelijk nooit in Nederland uitgebracht. De energie van de oorspronkelijke multiplayergame kon in 2020 de Splatoon-vergelijkingen niet ontwijken. Anno 2026 doen ze hun best om dat recht te zetten. Het vervolg wordt wel in ons kikkerlandje uitgebracht en neemt ons mee naar een compleet onbekende, open wereld.
Jouw doel in Ninjala 2? Terugkeren naar de aarde. Daarvoor trotseer je de weelderige landschappen met je Ninja Gum-acties, zoals Gum Boost, Gum Balloon en een nieuwe Gum Hook waarmee je razendsnel over de planeet kunt vliegen. Ja, open wereld of niet, kauwgom is nog steeds de centrale identiteit van deze franchise. Net zoals in het eerste deel, kun je in de game zogenaamde 'IPPON'-overwinningen behalen tegen vijanden door verschillende wapens te gebruiken, waaronder katana's, hamers en raketten. Ook bevat de game een multiplayerstand, waarin tot vier spelers het lokaal of online tegen gigantische vijanden kunnen opnemen.
Ninjala 2 komt te bestaan uit twee delen. Het eerste deel, Ninjala 2: The Uncharted Planet, verschijnt in de lente van 2027 op de Nintendo Switch 2.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties