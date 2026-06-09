DELTARUNE Chapter 5 is een gratis update

DELTARUNE Chapter 5 komt sneller uit dan je denkt. Als kers op de taart is het een gratis update en hoef je er geen enkele cent voor te schuiven.

DELTARUNE, de volgende verhalende ervaring van UNDERTALE-dev Toby Fox, is al een tijdje te ervaren, maar de game wordt uitgebracht in verschillende episodes. Nu is het de beurt aan Chapter 5. Geloof het of niet: de content is volledig gratis. Vanaf 24 juni 2026 wordt het hoofdstuk automatisch toegevoegd aan de game. Interessant, want eerder werd aangegeven dat de content je wel geld zou kosten, maar dat is voorlopig niet het geval.

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DELTARUNE is beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Nintendo Switch-consoles.