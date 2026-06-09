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DELTARUNE Chapter 5 is een gratis update

Door Bram Noteboom

DELTARUNE Chapter 5 komt sneller uit dan je denkt. Als kers op de taart is het een gratis update en hoef je er geen enkele cent voor te schuiven.

DELTARUNE, de volgende verhalende ervaring van UNDERTALE-dev Toby Fox, is al een tijdje te ervaren, maar de game wordt uitgebracht in verschillende episodes. Nu is het de beurt aan Chapter 5. Geloof het of niet: de content is volledig gratis. Vanaf 24 juni 2026 wordt het hoofdstuk automatisch toegevoegd aan de game. Interessant, want eerder werd aangegeven dat de content je wel geld zou kosten, maar dat is voorlopig niet het geval.

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DELTARUNE is beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot DELTARUNE
DELTARUNE

Ontwikkelaar

Toby Fox

Uitgever

Toby Fox

Release

31 oktober 2018

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 08:31 bewerkt

Dat ie gratis is dat kan je bij elke update schrijven want dat was de afspraak bij de gekochte versie.

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