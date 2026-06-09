DELTARUNE Chapter 5 is een gratis update
DELTARUNE Chapter 5 komt sneller uit dan je denkt. Als kers op de taart is het een gratis update en hoef je er geen enkele cent voor te schuiven.
DELTARUNE, de volgende verhalende ervaring van UNDERTALE-dev Toby Fox, is al een tijdje te ervaren, maar de game wordt uitgebracht in verschillende episodes. Nu is het de beurt aan Chapter 5. Geloof het of niet: de content is volledig gratis. Vanaf 24 juni 2026 wordt het hoofdstuk automatisch toegevoegd aan de game. Interessant, want eerder werd aangegeven dat de content je wel geld zou kosten, maar dat is voorlopig niet het geval.
DELTARUNE is beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Nintendo Switch-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Dat ie gratis is dat kan je bij elke update schrijven want dat was de afspraak bij de gekochte versie.