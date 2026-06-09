Rhythm Paradise Groove bevat ruim tachtig minigames

De Nintendo Direct van 9 juni opende met een nieuwe trailer voor Rhythm Paradise Groove. In de trailer leren we meer over de scope van de game.

Ruim een jaar na de aankondiging van Rhythm Paradise Groove leren we meer over de game. De gameplay van de Rhythm Paradise-serie is op papier simpel. Je hoeft alleen maar op het ritme van de muziek op de juiste knop te knoppen. Toch is dat lastiger dan je denkt. Zeker wanneer je wisselt tussen de ruim tachtig verschillende minigames die Rhythm Paradise Groove rijk is. Misschien herkennen Rhythm Paradise-veteranen zelfs wat bekende minigames in de nieuwe trailer.

In de trailer leren we dat de game geen herhaling van zetten is. Groove introduceert een RPG-achtige modus waarin je op het ritme van de muziek aanvallen uitvoert. Daarnaast bevat de game speciale minigames voor vier spelers. Je kunt je slechte gevoel voor ritme dus ook tentoonstellen aan anderen.

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De releasedatum van Rhythm Paradise Groove is 2 juli 2026. De game komt dan te verschijnen op de Nintendo Switch. De game is ook speelbaar op de Nintendo Switch 2, maar krijgt geen Switch 2 Edition.