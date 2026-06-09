Pikuniku 2 brengt zijn vreemde puzzelwereld naar de Switch 2
Pikuniku 2 komt in 2027 naar Nintendo Switch 2. Het vervolg zet opnieuw in op een kleurrijke wereld vol puzzels, vreemde personages en net genoeg chaos om je af te vragen wat je precies aan het spelen bent.
Dit keer maakt de serie de overstap naar een 3D-puzzelverkenningsavontuur. Spelers dwalen door een wereld waar niet alles zo vrolijk is als het op het eerste gezicht lijkt. Onderweg los je raadsels op, verken je omgevingen en praat je met opvallend vreemde bewoners.
Die personages hebben allemaal hun eigen verhalen. En die verhalen gaan blijkbaar over gigantisch fruit, kwaadaardige robotkikkers en een almachtige aardappel. Gewoon, zoals je dat doet.
Roddelen lijkt ook een rol te spelen in het avontuur, al is nog niet duidelijk hoe dat precies in de gameplay wordt verwerkt. De toon sluit in ieder geval aan bij het eerste Pikuniku, waarin vrolijke kleuren en absurdistische humor hand in hand gingen.
Een een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Voor nu lijkt het vervolg vooral te mikken op spelers die hun puzzelavonturen graag een beetje vreemd hebben. En eerlijk, een almachtige aardappel helpt daar best bij.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
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