Het wordt een knus feest in Hello Kitty Party Land
Het is weer feest voor zowel 6-jarige meisjes als doorgewinterde emo’s: na Hello Kitty Island Adventure komt Bandai Namco met nog een knusse Sanrio-game: Hello Kitty Party Land.
De game combineert klassieke cozy-gamemechanieken zoals character customization, vissen en verzamelen met bordspel- en minigamegameplay à la Mario Party. De game is alleen speelbaar in je eentje of met maximaal vier vrienden. Een echte Hello Kitty-fan kan deze niet laten liggen; naast meer dan 40 minigames is er keuze uit 145 Sanrio-personages die je in jouw dorpje kunt ontmoeten. In de trailer zien we welbekende personages zoals Pompompurin, Badtz-Maru en Kuromi.
Hello Kitty Party Land verschijnt op 29 oktober 2026 exclusief voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu beschikbaar.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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