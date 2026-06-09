Het wordt een knus feest in Hello Kitty Party Land

Het is weer feest voor zowel 6-jarige meisjes als doorgewinterde emo’s: na Hello Kitty Island Adventure komt Bandai Namco met nog een knusse Sanrio-game: Hello Kitty Party Land.

De game combineert klassieke cozy-gamemechanieken zoals character customization, vissen en verzamelen met bordspel- en minigamegameplay à la Mario Party. De game is alleen speelbaar in je eentje of met maximaal vier vrienden. Een echte Hello Kitty-fan kan deze niet laten liggen; naast meer dan 40 minigames is er keuze uit 145 Sanrio-personages die je in jouw dorpje kunt ontmoeten. In de trailer zien we welbekende personages zoals Pompompurin, Badtz-Maru en Kuromi.

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Hello Kitty Party Land verschijnt op 29 oktober 2026 exclusief voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu beschikbaar.