Coöperatieve split-screen game Orbitals arriveert in september 2026
De Nintendo Switch 2-exclusieve co-op game Orbitals kwam voorbij gezweefd tijdens de Nintendo Direct. De releasedatum werd prijsgegeven.
Sla de handen ineen met een vriend(in) en ga samen de uitdaging aan in dit wilde avontuur in een retro-anime-jasje. Je kruipt in de huid van het dappere duo, bestaande uit Maki en Omura, tijdens hun reis door het heelal. Het is aan jou en je partner de schone taak om het tweetal weer veilig thuis te krijgen. Echter, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Onderweg kom je namelijk de nodige uitdagingen, puzzels en monsters tegen. Samenspel is cruciaal; zeker als je zonder kleerscheuren thuis wilt komen.
Orbitals is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Coöperatieve gameplaybeelden Orbitals vrijgegeven
De Nintendo Switch 2-exlusieve co-op game Orbitals wordt door de ontwikkelaar in het intergalactische zonnetje gezet. Er is namelijk nieuwe gameplay...2 reacties
-
Trailer
Anime co-op game Orbitals trapt Nintendo Direct af
De Nintendo Direct: Partner Showcase is afgetrapt door Orbitals. Deze anime co-op game heeft een bijzonder avontuur in petto voor de...3 reacties
-
Trailer
Retro anime co-op avontuur Orbitals zweeft naar Switch 2
Het is niet Interstella 5555 van Daft Punk, maar wel een game in dezelfde stijl. Tijdens The Game Awards werd de retro anime co-op game Orbitals onthuld.0 reacties
Cool! Ziet eruit uit als een Anime It Takes Two
Dit ziet er wel leuk uit trouwens.