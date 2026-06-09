De Nintendo Switch 2-exclusieve co-op game Orbitals kwam voorbij gezweefd tijdens de Nintendo Direct. De releasedatum werd prijsgegeven.

Sla de handen ineen met een vriend(in) en ga samen de uitdaging aan in dit wilde avontuur in een retro-anime-jasje. Je kruipt in de huid van het dappere duo, bestaande uit Maki en Omura, tijdens hun reis door het heelal. Het is aan jou en je partner de schone taak om het tweetal weer veilig thuis te krijgen. Echter, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Onderweg kom je namelijk de nodige uitdagingen, puzzels en monsters tegen. Samenspel is cruciaal; zeker als je zonder kleerscheuren thuis wilt komen.

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Orbitals is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.