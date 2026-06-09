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Coöperatieve split-screen game Orbitals arriveert in september 2026

Door Bram Noteboom

De Nintendo Switch 2-exclusieve co-op game Orbitals kwam voorbij gezweefd tijdens de Nintendo Direct. De releasedatum werd prijsgegeven.

Sla de handen ineen met een vriend(in) en ga samen de uitdaging aan in dit wilde avontuur in een retro-anime-jasje. Je kruipt in de huid van het dappere duo, bestaande uit Maki en Omura, tijdens hun reis door het heelal. Het is aan jou en je partner de schone taak om het tweetal weer veilig thuis te krijgen. Echter, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Onderweg kom je namelijk de nodige uitdagingen, puzzels en monsters tegen. Samenspel is cruciaal; zeker als je zonder kleerscheuren thuis wilt komen.

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Orbitals is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Orbitals
Orbitals

Ontwikkelaar

Shapefarm

Uitgever

Kepler Interactive

Release

3 september 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 12:40

Cool! Ziet eruit uit als een Anime It Takes Two

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Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 22:19

Dit ziet er wel leuk uit trouwens.

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