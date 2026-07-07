Nintendo Switch 2-exclusive Orbitals opent met stijlvolle animatie
Nintendo Switch 2-exclusive Orbitals verschijnt pas op 3 september 2026, maar ontwikkelaar Shapefarm draait ons nu alvast warm met een heerlijke openingsanimatie. De cinematic, geproduceerd door Studio Massket, voelt als een typische ouderwetse anime, maar dan in een modern jasje.
Maki en Omura, twee onafscheidelijke avonturiers, raken verstrikt in een bovennatuurlijke kosmische storm. Ze zijn echter niet alleen, want het duo bevindt zich aan boord van een bomvol ruimtestation. In deze co-opgame voor twee spelers dienen we de gevaren op ons pad te overwinnen om zo de passagiers van het ruimtestation veilig te stellen. Dat doen we allemaal onder het genot van animaties afkomstig van Studio Massket, een animatiestudio die bekendstaat om Blue Lock, Hell's Paradise: Jigokuraku en I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability.
Orbitals verschijnt op 3 september 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Coöperatieve split-screen game Orbitals arriveert in september 2026
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Coöperatieve gameplaybeelden Orbitals vrijgegeven
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De Nintendo Direct: Partner Showcase is afgetrapt door Orbitals. Deze anime co-op game heeft een bijzonder avontuur in petto voor de...3 reacties
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Retro anime co-op avontuur Orbitals zweeft naar Switch 2
Het is niet Interstella 5555 van Daft Punk, maar wel een game in dezelfde stijl. Tijdens The Game Awards werd de retro anime co-op game Orbitals onthuld.0 reacties
Ik vind de artstyle van deze game echt heel vet, maar verder is het niet echt iets voor mij. Ik hoop wel dat het een success wordt in ieder geval.