Nintendo Switch 2-exclusive Orbitals verschijnt pas op 3 september 2026, maar ontwikkelaar Shapefarm draait ons nu alvast warm met een heerlijke openingsanimatie. De cinematic, geproduceerd door Studio Massket, voelt als een typische ouderwetse anime, maar dan in een modern jasje.

Maki en Omura, twee onafscheidelijke avonturiers, raken verstrikt in een bovennatuurlijke kosmische storm. Ze zijn echter niet alleen, want het duo bevindt zich aan boord van een bomvol ruimtestation. In deze co-opgame voor twee spelers dienen we de gevaren op ons pad te overwinnen om zo de passagiers van het ruimtestation veilig te stellen. Dat doen we allemaal onder het genot van animaties afkomstig van Studio Massket, een animatiestudio die bekendstaat om Blue Lock, Hell's Paradise: Jigokuraku en I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability.

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Orbitals verschijnt op 3 september 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.