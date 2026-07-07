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Nintendo Switch 2-exclusive Orbitals opent met stijlvolle animatie

Door Rudy Wijnberg

Nintendo Switch 2-exclusive Orbitals verschijnt pas op 3 september 2026, maar ontwikkelaar Shapefarm draait ons nu alvast warm met een heerlijke openingsanimatie. De cinematic, geproduceerd door Studio Massket, voelt als een typische ouderwetse anime, maar dan in een modern jasje.

Maki en Omura, twee onafscheidelijke avonturiers, raken verstrikt in een bovennatuurlijke kosmische storm. Ze zijn echter niet alleen, want het duo bevindt zich aan boord van een bomvol ruimtestation. In deze co-opgame voor twee spelers dienen we de gevaren op ons pad te overwinnen om zo de passagiers van het ruimtestation veilig te stellen. Dat doen we allemaal onder het genot van animaties afkomstig van Studio Massket, een animatiestudio die bekendstaat om Blue Lock, Hell's Paradise: Jigokuraku en I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability.

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Orbitals verschijnt op 3 september 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2119 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Orbitals
Orbitals

Ontwikkelaar

Shapefarm

Uitgever

Kepler Interactive

Release

3 september 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Ik vind de artstyle van deze game echt heel vet, maar verder is het niet echt iets voor mij. Ik hoop wel dat het een success wordt in ieder geval.

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