Uitgebreide stemmencast Orbitals onthuld
De makers van Orbitals hebben de stemmencast van de game bekendgemaakt. Spelers kunnen straks kiezen uit meerdere gesproken talen, met bekende namen uit de gamewereld in de cast.
Orbitals krijgt een uitgebreide voice-over in verschillende talen, waaronder Engels, Japans, Chinees, Frans, Duits, Braziliaans Portugees en Spaans. Vooral de Engelse en Japanse cast valt op door een aantal ingesproken personages door redelijk bekende namen. In de Engelse versie vertolken onder meer Rebecca Wang (Street Fighter 6, Zenless Zone Zero), Stephen Fu (My Hero Academia: All's Justice, Code Vein 2), Jonathan Ha (Dynasty Warriors: Origins, Highguard), Cassie Ewulu (Daemon X Machina: Titanic Scion, Story of Seasons: Grand Bazaar) en Brent Mukai (Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Marathon) de hoofdrollen. De Japanse cast bestaat onder meer uit Risa Kageyama (Black Clover), Ryota Ousaka (The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Story of Seasons: Grand Bazaar), Masaaki Mizunaka (Visions of Mana), Mayumi Oda (Devil May Cry) en Tatsuya Kobayashi (Fire Emblem Heroes).
Orbitals verschijnt in september voor de Nintendo Switch 2. Lees in onze preview van Orbitals hoe Bram en Claudia het begin van deze game hebben ervaren.
Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.
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Preview: Orbitals - Laat ons nieuwsgierig achter
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