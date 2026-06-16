Steam Next Fest is begonnen; welke games ga jij spelen?
Steam Next Fest is losgebarsten. Het evenement, dat volledig in het teken staat van aankomende games, levert weer talloze demo's op die gratis beschikbaar zijn voor spelers. Steam Next Fest is nu live en loopt door tot 22 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd.
Valve's Steam Next Fest van juni 2026 staat volledig in het teken van aankomende games van ontwikkelaars van allerlei soorten en maten. Dit is hét moment om Steam even aan te slingeren, stiekem wat demo's te spelen tijdens kantooruren en flink wat games op je wishlist te zetten. Gedurende het evenement verschijnen namelijk honderden demo's waarmee we de games vrijblijvend aan de tand kunnen voelen. Daarnaast organiseren diverse ontwikkelaars livestreams en chats voor een extra persoonlijk momentje.
Steam Next Fest juni 2026 loopt van 15 juni tot en met 22 juni 2026 om 19:00 uur. Heb jij al een aantal demo's gespot op Steam? Help je mede-Gameliner en gooi jouw favorieten in de comments. Tijd om de indiescene wat liefde te tonen!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Moet echt nog eens de vorige we were here game uitspelen, door bugs kwamen we vast te zitten en hebben hem toen niet meer aangeraakt.
Maarja voor de rest waarschijnlijk niet veel, ben met mijn vriendin monster hunter wilds aan het spelen en die bevalt prima, mid performance niet meegerekend.
Ik heb even door die lijst zitten bladeren maar zag vooral veel de tag 'Idler' langskomen en daar ben ik echt allergisch voor. Verder regelmatig rondborstige japanse games. Ik zie door de bomen het bos niet helemaal...
Zeker in de gaten houden!
Half-Life 3!
Ik gebruik al meer dan 20 jaar Steam, maar ik heb hier nog nooit iets mee gedaan. Dus ik ben ook wel benieuwd of iemand aanraders heeft.
Wat ik nu ga spelen op Steam?
Eigenlijk niks want heb geen Steam games, Steam of Steam apparaten 😅.
Ik ga verder met Resident Evil Requiem op de Ps5 Pro en dat bevalt me momenteel meer dan goed 💪🏻.