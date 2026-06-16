Steam Next Fest is begonnen; welke games ga jij spelen?

Steam Next Fest is losgebarsten. Het evenement, dat volledig in het teken staat van aankomende games, levert weer talloze demo's op die gratis beschikbaar zijn voor spelers. Steam Next Fest is nu live en loopt door tot 22 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Valve's Steam Next Fest van juni 2026 staat volledig in het teken van aankomende games van ontwikkelaars van allerlei soorten en maten. Dit is hét moment om Steam even aan te slingeren, stiekem wat demo's te spelen tijdens kantooruren en flink wat games op je wishlist te zetten. Gedurende het evenement verschijnen namelijk honderden demo's waarmee we de games vrijblijvend aan de tand kunnen voelen. Daarnaast organiseren diverse ontwikkelaars livestreams en chats voor een extra persoonlijk momentje.

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Steam Next Fest juni 2026 loopt van 15 juni tot en met 22 juni 2026 om 19:00 uur. Heb jij al een aantal demo's gespot op Steam? Help je mede-Gameliner en gooi jouw favorieten in de comments. Tijd om de indiescene wat liefde te tonen!