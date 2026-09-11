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gamescom 2026

Stemacteur Mike McFarland overleden op 56-jarige leeftijd

Door Rudy Wijnberg
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Stemacteur Mike McFarland is op 56-jarige leeftijd overleden. De stemacteur van onder andere Master Roshi in Dragon Ball, Jean Kirschtein in Attack on Titan, Nab Lasaro in Fairy Tail en vele andere rollen werd in 2025 geholpen aan een hersentumor, maar werd kort na de operatie gediagnosticeerd met glioblastoom, een agressieve vorm van hersenkanker.

De afgelopen jaren waren een rollercoaster voor McFarland. Na het verwijderen van een hersentumor in januari 2025 kreeg de acteur in augustus het nieuws dat er glioblastoom was vastgesteld. Deze vorm van hersenkanker is bijzonder agressief en kan binnen enkele maanden impact hebben op het spraakvermogen, het zicht en het geheugen. Medestemacteurs J. Michael Tatum en Brandon McInnis lanceerden afgelopen jaar een GoFundMe-campagne om McFarland te voorzien van een inwonende medisch assistent. De campagne behaalde ruimschoots het doelbedrag en de acteur heeft dan ook enige tijd de nodige verzorging gehad na zijn hersenchirurgie.

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McFarland is naast zijn werk als stemacteur actief geweest als uitvoerend producent van diverse animeseries en films. Zo staat McFarland in de credits van onder andere Dragon Ball Z, Fullmetal Alchemist, One Piece en Evangelion.

Wij wensen de fans, naasten, familie en collega's van Mike McFarland enorm veel sterkte gedurende deze treurige periode.

Bron: Crunchyroll
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2578 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Nooit van de beste man gehoord , maar blijkbaar wel vaker zijn stem gehoord.
Wat akelig zeg , Hersenkanker .
R.I.P

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Fijn voor de man dat de gofundme succesvol was en hij nog goede zorg heeft gehad. In en in triest dat zo’n gofundme nodig is

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
4 uur geleden

Bedankt nog @TheMorry voor de tip!

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

RIP.

Nu zijn de originele voice actors van de ocean dub , de harmony dub en de funimation dub overleden die master Roshi deden overleden.

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Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Ach weer een jong leven weggenomen door die klote ziekte🥺.
Misschien is het puur toeval, maar wat gaan er een hoop mensen van rond de 50 dood de laatste tijd. Valt me echt op.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Rust in vrede, kanker is een echte rotziekte

0
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