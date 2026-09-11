Stemacteur Mike McFarland overleden op 56-jarige leeftijd

Stemacteur Mike McFarland is op 56-jarige leeftijd overleden. De stemacteur van onder andere Master Roshi in Dragon Ball, Jean Kirschtein in Attack on Titan, Nab Lasaro in Fairy Tail en vele andere rollen werd in 2025 geholpen aan een hersentumor, maar werd kort na de operatie gediagnosticeerd met glioblastoom, een agressieve vorm van hersenkanker.

De afgelopen jaren waren een rollercoaster voor McFarland. Na het verwijderen van een hersentumor in januari 2025 kreeg de acteur in augustus het nieuws dat er glioblastoom was vastgesteld. Deze vorm van hersenkanker is bijzonder agressief en kan binnen enkele maanden impact hebben op het spraakvermogen, het zicht en het geheugen. Medestemacteurs J. Michael Tatum en Brandon McInnis lanceerden afgelopen jaar een GoFundMe-campagne om McFarland te voorzien van een inwonende medisch assistent. De campagne behaalde ruimschoots het doelbedrag en de acteur heeft dan ook enige tijd de nodige verzorging gehad na zijn hersenchirurgie.

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McFarland is naast zijn werk als stemacteur actief geweest als uitvoerend producent van diverse animeseries en films. Zo staat McFarland in de credits van onder andere Dragon Ball Z, Fullmetal Alchemist, One Piece en Evangelion.

Wij wensen de fans, naasten, familie en collega's van Mike McFarland enorm veel sterkte gedurende deze treurige periode.