Stemacteur Mike McFarland overleden op 56-jarige leeftijd
Stemacteur Mike McFarland is op 56-jarige leeftijd overleden. De stemacteur van onder andere Master Roshi in Dragon Ball, Jean Kirschtein in Attack on Titan, Nab Lasaro in Fairy Tail en vele andere rollen werd in 2025 geholpen aan een hersentumor, maar werd kort na de operatie gediagnosticeerd met glioblastoom, een agressieve vorm van hersenkanker.
De afgelopen jaren waren een rollercoaster voor McFarland. Na het verwijderen van een hersentumor in januari 2025 kreeg de acteur in augustus het nieuws dat er glioblastoom was vastgesteld. Deze vorm van hersenkanker is bijzonder agressief en kan binnen enkele maanden impact hebben op het spraakvermogen, het zicht en het geheugen. Medestemacteurs J. Michael Tatum en Brandon McInnis lanceerden afgelopen jaar een GoFundMe-campagne om McFarland te voorzien van een inwonende medisch assistent. De campagne behaalde ruimschoots het doelbedrag en de acteur heeft dan ook enige tijd de nodige verzorging gehad na zijn hersenchirurgie.
McFarland is naast zijn werk als stemacteur actief geweest als uitvoerend producent van diverse animeseries en films. Zo staat McFarland in de credits van onder andere Dragon Ball Z, Fullmetal Alchemist, One Piece en Evangelion.
Wij wensen de fans, naasten, familie en collega's van Mike McFarland enorm veel sterkte gedurende deze treurige periode.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Gameplay
Duik in de wereld van Star Wars: Galactic Racer's Skim speeders
Fuse Games toont nieuwe gameplay van Star Wars: Galactic Racer, waarin de Skim Speeder en zijn unieke Knife Edge-manoeuvre centraal staan.0 reacties
-
Nieuws
PlayStation zag af van Physint wegens budgetproblemen en gemiste deadlines
Journalist Jason Schreier van Bloomberg heeft uitgebreid onderzoek gedaan en deelt met de wereld waarom PlayStation heeft afgezien van Kojima's Physint.14 reacties
-
Game review3
Hot Wheels Infinite Rush review - Mist het kinderlijke
Hot Wheels: Infinite Rush kiest voor een open wereld vol races, collectibles en meer dan 150 voertuigen. Pakt dat goed uit? Lees nu de review!3 reacties
-
Game Over Podcast
Game Over Podcast: S16, E12 - The Legend of Zelda Nintendo Direct
Nintendo heeft een The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct uitgezonden en Patatrick, Claudia en Bram bespreken samen wat zij hebben gezien.0 reacties
Nooit van de beste man gehoord , maar blijkbaar wel vaker zijn stem gehoord.
Wat akelig zeg , Hersenkanker .
R.I.P
Fijn voor de man dat de gofundme succesvol was en hij nog goede zorg heeft gehad. In en in triest dat zo’n gofundme nodig is
Bedankt nog @TheMorry voor de tip!
RIP.
Nu zijn de originele voice actors van de ocean dub , de harmony dub en de funimation dub overleden die master Roshi deden overleden.
Ach weer een jong leven weggenomen door die klote ziekte🥺.
Misschien is het puur toeval, maar wat gaan er een hoop mensen van rond de 50 dood de laatste tijd. Valt me echt op.
Rust in vrede, kanker is een echte rotziekte