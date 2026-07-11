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The Adventures of Elliot is voorzien van een welkome update

Door Rudy Wijnberg

Mijn artikel over The Adventures of Elliot: The Millenium Tales moet nog verschijnen, maar deze moet ik hoogstwaarschijnlijk bijwerken na de meest recente update voor de game. The Adventures of Elliot krijgt namelijk een welkome update waarin we Faie, de praatgrage companion, volledig kunnen muten.

Dankzij de recente The Adventures of Elliot-update biedt Square Enix spelers nu de mogelijkheid om Faie, het feetje dat Elliot gedurende zijn reis bijstaat, volledig de mond te snoeren. De praatgrage sidekick is ontworpen om Elliot verbaal te mishandelen door letterlijk alles in de wereld te benoemen. De game kende voorheen de 'Reticent'-setting, waarmee we Faie wat konden inperken, maar blijkbaar was dat niet afdoende. Er is echter een keerzijde, want Faie heeft op momenten een bepaalde toegevoegde waarde. Deze komt door de mute-optie volledig te verdwijnen.

The Adventures of Elliot The Millenium Tales Update

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales is sinds 18 juni 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van €69,99.

Bron: Square Enix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2137 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

18 juni 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Maar je kan nog steeds niet rollen/ontwijken, alleen blokken? Dat weerhoud mij er echt van om de game te kopen. Vond de review lekker weglezen en het klinkt als een goeie game, maar denk dat ik me snel zal vervelen met de combat =/

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