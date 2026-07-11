The Adventures of Elliot is voorzien van een welkome update

Mijn artikel over The Adventures of Elliot: The Millenium Tales moet nog verschijnen, maar deze moet ik hoogstwaarschijnlijk bijwerken na de meest recente update voor de game. The Adventures of Elliot krijgt namelijk een welkome update waarin we Faie, de praatgrage companion, volledig kunnen muten.

Dankzij de recente The Adventures of Elliot-update biedt Square Enix spelers nu de mogelijkheid om Faie, het feetje dat Elliot gedurende zijn reis bijstaat, volledig de mond te snoeren. De praatgrage sidekick is ontworpen om Elliot verbaal te mishandelen door letterlijk alles in de wereld te benoemen. De game kende voorheen de 'Reticent'-setting, waarmee we Faie wat konden inperken, maar blijkbaar was dat niet afdoende. Er is echter een keerzijde, want Faie heeft op momenten een bepaalde toegevoegde waarde. Deze komt door de mute-optie volledig te verdwijnen.

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales is sinds 18 juni 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van €69,99.