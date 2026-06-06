The Mermaid Mask laat op 16 juli haar ware gezicht zien

Het langverwachte vervolg op Tangle Tower, The Mermaid Mask, heeft een releasedatum ontvangen middels een nieuwe trailer. SFB Games brengt deze atmosferische detective game volgende maand al naar de digitale schappen.

In 2019 verscheen Tangle Tower, een detective game van SFB Games. Die studio is onder andere ook verantwoordelijk voor Crow County en de Nintendo Switch launch titel Snipperclips. Vandaag hebben zij een nieuwe trailer onthuld waarin de releasedatum van The Mermaid Mask uit de doeken wordt gedaan. Dit is het vervolg op Tangle Tower en draait om het oplossen van de moord op kapitein Magnus Mortuga. Hij is namelijk dood gevonden in zijn onderzeeër en jij krijgt de schone taak te onderzoeken wie hier verantwoordelijk voor is.

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The Mermaid Mask verschijnt op 16 juli 2026 op pc, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.