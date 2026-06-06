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The Mermaid Mask laat op 16 juli haar ware gezicht zien

Door Patrick Lamers

Het langverwachte vervolg op Tangle Tower, The Mermaid Mask, heeft een releasedatum ontvangen middels een nieuwe trailer. SFB Games brengt deze atmosferische detective game volgende maand al naar de digitale schappen.

In 2019 verscheen Tangle Tower, een detective game van SFB Games. Die studio is onder andere ook verantwoordelijk voor Crow County en de Nintendo Switch launch titel Snipperclips. Vandaag hebben zij een nieuwe trailer onthuld waarin de releasedatum van The Mermaid Mask uit de doeken wordt gedaan. Dit is het vervolg op Tangle Tower en draait om het oplossen van de moord op kapitein Magnus Mortuga. Hij is namelijk dood gevonden in zijn onderzeeër en jij krijgt de schone taak te onderzoeken wie hier verantwoordelijk voor is.

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The Mermaid Mask verschijnt op 16 juli 2026 op pc, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Bron: SFB Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot The Mermaid Mask
The Mermaid Mask

Ontwikkelaar

SFB Games

Uitgever

SFB Games

Release

16 juli 2026

Platforms

PC
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